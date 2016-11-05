۱۴۰ شهرستان چشم انتظار راه اندازی اورژانس اجتماعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی صبح شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی اظهار کرد: سازمان بهزیستی در دولت جدید سه رویکرد را تعیین و به عنوان راهبرد خود مشخص کرده است.

وی، پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی و معلولیت ها را نخستین رویکرد این سازمان عنوان کرد و گفت: همکاری و همیاری تمامی دستگاه ها در این زمینه در کنار رویکرد علمی و تخصصی در ابعاد مختلف می تواند شرایط مناسب برای مهار، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و معلولیت ها را ایجاد کند.

رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه این سازمان بیشترین فعالیت ها را در حوزه آسیب های اجتماعی انجام داده است، عنوان داشت: سازمان بهزیستی تنها دستگاهی است که در بحث پیشگیری، خدمات درمان اعتیاد و توانمندسازی پکیج کامل را ارائه می کند.

اجباری شدن غربالگری ژنتیک در برنامه ششم

محسنی بندپی با اشاره به اینکه در موضوع طلاق نیز رویکرد سازمان بر طلاق توافقی نیست، ادامه داد: در این راستا سازمان بهزیستی نسبت به آموزش مهارت های زندگی سبک زندگی، نحوه ارتباط زوجین با یکدیگر و مشاورهای ازدواج ورود پیدا کرده و در حال حاضر سه هزار و ۹۰۰ مدرس در بحث ازدواج با این سازمان همکاری می کنند.

وی همچنین از گنجانده شدن طرح اجباری شدن غربالگری ژنتیک در برنامه ششم خبر داد و گفت: این طرح در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسیده است تا از زاد و ولد ۲۵ هزار نفر معلول در سال پیشگیری کنیم.

رئیس سازمان بهزیستی، استاندارد سازی خدمات را یکی دیگر از رویکردهای مهم این سازمان دانست و افزود: در حال حاضر سازمان بهزیستی برخوردار از ۲۲ هزار نیروی انسانی مجهز به دانش های تخصصی در رشته های مختلف بوده که از ما انتظار دارند چنانچه کاری به بخش خصوصی نیز واگذار می شود با ایجاد نظارت؛ مددجویان از خدمات استاندارد بهره مند شوند.

اعطای نشان مسئولیت اجتماعی

محسنی بندپی با اشاره به استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و خیرین، بیان کرد: در همین راستا دوشنبه هفته آینده با حضور رئیس جمهور نشان مسئولیت اجتماعی را به تمام سمن ها و خیرانی که تحولات اساسی در ارائه خدمات تخصصی توانسته اند فراهم کنند اعطا می شود.

وی با اشاره به راه اندازی اورژانس اجتماعی در ۱۹۷ شهرستان کشور، بیان داشت: در حال حاضر ۱۴۰ شهرستان بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت کشور چشم انتظار راه اندازی مراکز اورزانس اجتماعی هستند.

به گفته وی اورژانس اجتماعی در سال گذشته توانسته است از چهار هزار و ۴۲۰ خودکشی در کشور جلوگیری کند.