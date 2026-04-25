به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اطلاعات سپاه اعلام نمود که طی سلسله اقدامات صورت گرفته در استان‌های کردستان و کرمانشاه، چند تیم وابسته به گروهک‌های ضدانقلاب که تحت حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده و به دنبال آماده‌سازی مقدمات حمله نظامی دشمن از غرب کشور بودند شناسایی و منهدم شدند.

اهم موارد به شرح ذیل است:

سازمان اطلاعات سپاه استان کردستان طی اقدامات پیچیده اطلاعاتی به نتایج ذیل رسید؛

۱) انهدام چند هسته تشکیلاتی از گروهک‌های تجزیه‌طلب کردی و دستگیری ۱۱ نفر و معدوم شدن یک نفر و کشف ۸ قبضه سلاح جنگی آرپی‌جی و بیش از ۲۰۰۰ مورد از مهمات مربوطه

۲) کشف و ضربه اطلاعاتی به مقر یکی از گروهک‌های تروریستی حوزه اقلیم و کشف ۹۰ عدد چاشنی بمب، ۱۸ عدد نارنجک، ۵ گلوله خمپاره، ۱۲۵۳ عدد فشنگ انواع سلاح‌ها، ۶ عدد نارنجک تفنگی و وسایل ارتباطی رادیویی

۳) دستگیری تعداد ۷۳ نفر از عناصر وابسته به گروهک‌های ضدانقلاب فعال در عرصه داخلی

۴) انهدام تیم قاچاق و کشف تعداد ۱۰ قبضه سلاح کلاش، ۲۲۵۰ فشنگ جنگی، ۲ قبضه سلاح شکاری، ۷ قبضه آرپی‌جی، ۹۰ عدد چاشنی انفجاری و چندین دستگاه اینترنت ماهواره‌ای

سازمان اطلاعات سپاه استان کرمانشاه در اقدامات پنهان خود تعداد ۱۵۵ نفر از عوامل گروهک‌های ضدانقلاب را به شرح ذیل شناسایی و دستگیر نمود:

۱) دستگیری ۱۴۴ نفر در قالب چندین تیم به جرم خرید و فروش سلاح غیر مجاز و کشف ۱۷ قبضه سلاح و ۱۲۰۰ فشنگ

۲) دستگیری ۴ جاسوس مرتبط با موساد و کشف مقادیر قابل توجهی سلاح، ساچمه، باروت، چاشنی، تجهیزات و دستگاه‌های مورد استفاده در ساخت فشنگ ساچمه‌ای

این افراد در قبال اقدامات خود مورد تشویق موساد قرار گرفته بودند.

۳) شناسایی و دستگیری ۷ نفر از عناصر تجزیه‌طلب فعال در ساخت بمب دست‌ساز و خرید سلاح غیرمجاز با هدف حمله به اماکن دولتی و نظامی