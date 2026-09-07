به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جنگنده های سعودی حملاتی به استان های الجوف، البیضاء، مأرب و تعز انجام دادند.

المسیره گزارش داد: دشمن سعودی بار دیگر استان‌های الجوف، البیضاء، مأرب و تعز را با حملات هوایی و موشکی هدف قرار داد.

یک منبع نظامی یمنی با اشاره به تداوم حملات هوایی عربستان به یمن اعلام کرد: دشمن سعودی استانهای الجوف، البیضاء، مأرب، تعز و الحدیده را در چند نوبت بمباران کرد.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره شمار حملات، اهداف مورد اصابت یا خسارت‌های احتمالی ناشی از این حملات منتشر نشده است.