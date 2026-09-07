  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۰۲

حملات گسترده جنگنده‌های سعودی به یمن

حملات گسترده جنگنده‌های سعودی به یمن

یک منبع نظامی یمنی با اشاره به تداوم حملات هوایی عربستان به یمن اعلام کرد: دشمن سعودی استان‌های الجوف، البیضاء، مأرب، تعز و الحدیده را در چند نوبت بمباران کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جنگنده های سعودی حملاتی به استان های الجوف، البیضاء، مأرب و تعز انجام دادند.

المسیره گزارش داد: دشمن سعودی بار دیگر استان‌های الجوف، البیضاء، مأرب و تعز را با حملات هوایی و موشکی هدف قرار داد.

یک منبع نظامی یمنی با اشاره به تداوم حملات هوایی عربستان به یمن اعلام کرد: دشمن سعودی استانهای الجوف، البیضاء، مأرب، تعز و الحدیده را در چند نوبت بمباران کرد.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره شمار حملات، اهداف مورد اصابت یا خسارت‌های احتمالی ناشی از این حملات منتشر نشده است.

کد مطلب 6940291

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها