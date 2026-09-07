به گزارش خبرنگار مهر، موسی خلیلاللهی عصر دوشنبه در بازدید از پروژه مسیرگشایی خیابان ۲۰ متری ملازینال تبریز، بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح تأکید کرد.
وی در این بازدید که با همراهی عزتی، معاون شهرسازی شهرداری تبریز و سامان احمدزاده، شهردار منطقه یک تبریز انجام شد، در جریان آخرین روند اجرای پروژه قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با قدردانی از اقدامات شهرداری منطقه یک در راستای محرومیتزدایی از محلات کمبرخوردار پهنه شمالی تبریز اظهار کرد: پروژه مسیرگشایی ملازینال باید همانند پروژه ۴۵ متری شهید آلهاشم با سرعت بیشتری اجرا شود.
خلیلاللهی با اشاره به اینکه اجرای این پروژه از مطالبات اصلی ساکنان منطقه است، افزود: تحقق این طرح میتواند نقش مؤثری در افزایش رضایتمندی مردم و بهبود وضعیت محله داشته باشد.
در ادامه این بازدید، سامان احمدزاده، شهردار منطقه یک تبریز، با اشاره به اقدامات انجامشده برای پیشبرد پروژه گفت: در فاز نخست، توافق و تملک ۴۲ واحد مسکونی انجام شده و پروژه وارد مرحله عمرانی شده است.
وی افزود: عملیات عمرانی پروژه هماکنون با سرعت و دقت در حال اجراست و برای تحقق کامل این طرح، همکاری سایر دستگاهها و ادارات ذیربط نیز ضروری است.
شهردار منطقه یک تبریز خواستار همراهی و همکاری دستگاههای مرتبط برای رفع موانع و تسریع در اجرای پروژه شد و گفت: با تداوم این همکاریها میتوان زمینه تحقق مطالبه چندینساله اهالی ملازینال را فراهم کرد.
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