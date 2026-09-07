به گزارش خبرنگار مهر، علی ملاشاهی ظهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: از بعدازظهر سه شنبه تا شب پنجشنبه (۱۷ تا ۱۹ شهریور)، رگبار باران، رعدوبرق، تندبادهای شدید و لحظهای و در برخی نقاط احتمال بارش تگرگ، شهرستانهای نیکشهر، لاشار، قصرقند، فنوج، سیب و سوران، سرباز، مهرستان، سراوان، راسک، خاش، تفتان، بمپور، دلگان، ایرانشهر و ارتفاعات غربی شهرستان زاهدان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
رئیس اداره پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادارهکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان با توصیه به شهروندان اظهار کرد: از تردد و اسکان در حاشیه رودخانههای فصلی خودداری کنند، از فعالیتهای کوهنوردی بپرهیزند و دامداران نیز با اتخاذ تمهیدات لازم، نسبت به کاهش خسارات احتمالی اقدام کنند.
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