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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۹

هشدار هواشناسی سطح زرد جوی؛ رخداد بارش‌های موسمی در سیستان و بلوچستان

هشدار هواشناسی سطح زرد جوی؛ رخداد بارش‌های موسمی در سیستان و بلوچستان

زاهدان - رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران اداره‌کل هواشناسی سیستان و بلوچستان از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در پی بارش‌های موسمی در بیشتر نقاط این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملاشاهی ظهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: از بعدازظهر سه شنبه تا شب پنجشنبه (۱۷ تا ۱۹ شهریور)، رگبار باران، رعدوبرق، تندبادهای شدید و لحظه‌ای و در برخی نقاط احتمال بارش تگرگ، شهرستان‌های نیک‌شهر، لاشار، قصرقند، فنوج، سیب و سوران، سرباز، مهرستان، سراوان، راسک، خاش، تفتان، بمپور، دلگان، ایرانشهر و ارتفاعات غربی شهرستان زاهدان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره‌کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان با توصیه به شهروندان اظهار کرد: از تردد و اسکان در حاشیه رودخانه‌های فصلی خودداری کنند، از فعالیت‌های کوهنوردی بپرهیزند و دامداران نیز با اتخاذ تمهیدات لازم، نسبت به کاهش خسارات احتمالی اقدام کنند.

کد مطلب 6940285

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    نظرات

    • IR ۲۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
      0 0
      پاسخ
      هیچی نبود که

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