پیشرفت پزشکی ایران از برکات انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله احمد مروی در دیدار محمدرضا ظفرقندی که در حرم مطهر امام رضا(ع) انجام شد، با اشاره به سابقه دیرینه طبابت در آستان قدس رضوی، اظهار کرد: اقداماتی که امروز در کمک و حمایت از نظام سلامت انجام میشود، وظیفه ماست و آستان قدس رضوی خود را در قبال سلامت و خدمت به مردم مسئول میداند.
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به پیشینه پزشکی و خدمات درمانی در آستان قدس رضوی افزود: سابقه طب و رسیدگی به بیماران در آستان قدس رضوی به حدود ۵۰۰ سال پیش بازمیگردد و در گذشته در مجموعه حرم مطهر و از جمله در دارالحفاظ که یکی از نزدیک ترین بخشها به مضجع شریف بوده، شفاخانه وجود داشته است.
وی با تأکید بر جایگاه سلامت در معارف اسلامی، تصریح کرد: در روایات اسلامی و بهویژه در سخنان پیامبر اعظم(ص) و ائمه اطهار(ع)، توصیههای فراوانی درباره سلامت و بهداشت وجود دارد؛ بهگونهای که توجه به سلامت در سیره اولیای الهی جایگاه ویژهای دارد.
مروی خاطرنشان کرد: اولیای الهی از خداوند سلامت و عافیت طلب میکردند و بسیاری از اعمال و عبادات نیز با برخورداری از سلامت امکانپذیر است؛ بنابراین، سلامت و بهداشت از نگاه اسلام یک ارزش است و مورد توجه و تأکید دین و اولیای الهی قرار دارد.
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به پیشرفتهای نظام سلامت کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: نظام سلامت و حوزه پزشکی کشور در عرصههای مختلف خوش درخشیده است و پیشرفتهای کشور در حوزه پزشکی، از برکات و دستاوردهای انقلاب اسلامی به شمار میرود.
وی افزود: پیش از انقلاب اسلامی، بخش قابل توجهی از پزشکان فعال در کشور از کشورهای دیگر، از جمله هند و بنگلادش، بودند، اما امروز ایران به مرحلهای از توانمندی و خودکفایی پزشکی رسیده است که نهتنها نیازهای داخلی را تأمین میکند، بلکه بیماران از کشورهای مختلف نیز برای دریافت خدمات پزشکی به ایران مراجعه میکنند.
مروی این پیشرفت را از برکات انقلاب اسلامی و نتیجه به فعلیت رسیدن استعدادهای ایرانی دانست و اظهار کرد: این دستاورد نشاندهنده ظرفیت عظیم علمی و استعدادهای ارزشمند مردم ایران است.
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به عملکرد جامعه پزشکی در بحرانهای مختلف، افزود: جامعه پزشکی کشور در دوران دفاع مقدس و همچنین در دوران همهگیری کرونا، عملکرد درخشانی از خود نشان داد و در مسیر خدمت به مردم، شهدای بزرگواری را نیز تقدیم کرد. در جنگ اخیر نیز کادر درمان و مجموعه نظام سلامت بار دیگر در میدان خدمت حاضر شدند و به وظیفه خود عمل کردند.
سختیها میتواند زمینهساز شکوفایی خلاقیت و استعدادها شود
وی با اشاره به دشواریهای تأمین دارو و مواد اولیه، گفت: امروز برای وارد کردن یک دارو یا مواد اولیه و رساندن آن به دست مردم، با دشواریهای فراوانی مواجه هستیم؛ اما همین شرایط سخت میتواند زمینهساز ظهور و شکوفایی خلاقیتها و استعدادهای داخلی شود.
مروی تأکید کرد: اگر انسان در شرایط دشوار صرفاً به دنبال قناعت به وضع موجود باشد، پیشرفت حاصل نمیشود. فشار و سختی، هرچند دشواری و زحمت دارد، اما میتواند برکاتی نیز به همراه داشته باشد و موجب شود توانمندیها و خلاقیتهای نهفته به فعلیت برسد.
تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر ضرورت صیانت از سرمایههای انسانی کشور، عنوان کرد: سرمایه اصلی کشور، مغزها، استعدادها و انسانهای دانشمند و شایسته هستند و باید برای حفظ این سرمایه ملی تلاش جدی صورت گیرد.
وی خطاب به مسئولان حوزه سلامت و آموزش عالی، گفت: تا جایی که میتوانید برای حفظ دانشمندان، متخصصان و نیروهای توانمند کشور تلاش کنید؛ چراکه بدخواهان ایران برای جذب و مهاجرت نخبگان و استعدادهای کشور برنامهریزی و دامهایی پهن کردهاند.
مروی تقویت حس ملی و تعلق به کشور را در میان دانشجویان و دانشمندان ضروری دانست و اضافه کرد: باید حس ملیگرایی و تعلق به ایران را در میان دانشجویان، دانشمندان و نخبگان تقویت کنیم تا این سرمایههای ارزشمند حفظ شود.
آمادگی کامل نظام سلامت برای خدمت رسانی
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر ضرورت ارتقای آمادگی نظام سلامت برای مواجهه با بحرانهای مختلف، از اقدامات آستان قدس در حمایت از نظام سلامت کشور تقدیر کرد و گفت: از اقدامات متنوع، مؤثر و خالصانه آستان قدس رضوی در حمایت، پشتیبانی و همیاری با نظام سلامت کشور صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این دیدار از اقدامات آستان قدس رضوی در حمایت از نظام سلامت کشور تقدیر کرد و گفت: از اقدامات متنوع، مؤثر و خالصانه آستان قدس رضوی در حمایت، پشتیبانی و همیاری با نظام سلامت کشور صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم.
وی افزود: این آستان مقدس در مقاطع مختلف، با حضور مسئولانه و همراهی مؤثر خود، نقش مهمی در تقویت زیرساختهای سلامت و حمایت از ارائه خدمات درمانی به مردم ایفا کرده است.
ظفرقندی در ادامه با اشاره به نقشآفرینی کارکنان نظام سلامت در شرایط دشوار، اظهار کرد: همکاران ما در خط مقدم نظام سلامت، از کف میدان و در سختترین شرایط، همواره نقشآفرینی مؤثری داشتهاند و خدمت به مردم را در اولویت قرار دادهاند؛ چه در دوران همهگیری کرونا و چه در جریان جنگ تحمیلی اخیر.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: تجربه این حوادث به ما نشان داد که در حوزه سلامت، آمادگی و سازماندهی باید متناسب با نوع تهدید و شرایط بحران باشد. جنگ مدلهای مختلفی دارد و هر یک از این مدلها، الزامات و الگوهای متفاوتی برای سازماندهی نظام سلامت ایجاد میکند.
وی ادامه داد: جنگ هشتساله تحمیلی اقتضائات و نیازهای خاص خود را داشت، اما در جنگ اخیر که شاهد حملات و بمباران در نقاط مختلف کشور بودیم، با شرایط متفاوتی مواجه بودیم و همین مسئله، طراحی یک الگوی جدید و انعطافپذیر برای مدیریت بحران در نظام سلامت را ضروری میکرد.
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