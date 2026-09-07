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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۸

نمایشگاه بزرگ نوشت افزار ایرانی در سمنان برپا می‌شود

نمایشگاه بزرگ نوشت افزار ایرانی در سمنان برپا می‌شود

سمنان- مدیرکل ارشاد اسلامی استان سمنان از برپایی نمایشگاه بزرگ نوشت افزار ایرانی در این استان به مناسبت آغاز سال تحصیلی مدارس و دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: یک هزار قلم نوشت افزار ارائه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول موسوی نژادیان ظهر دوشنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران در ارشاد اسلامی سمنان، بیان کرد: نمایشگاه بزرگ لوازم التحریر و نوشت افزار ایرانی به مناسبت سال تحصیلی جدید در سمنان برپا می‌شود.

وی با بیان اینکه یک هزار قلم نوشت افزار ایرانی در این نمایشگاه به نمایش گذاشته خواهد شد، افزود: نخستین نمایشگاه ایران نوشت سمنان از هجدهم شهریورماه در سالن ققنوس مجتمع فرهنگی سمنان به مدت ۲۰ روز برپا خواهد شد.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان سمنان با بیان اینکه این نمایشگاه همه روزه از ۱۰ صبح تا ۱۰ شب پذیرای علاقمندان است، تاکید کرد تمام محصولات عرضه شده در این رویداد، ساخت ایران خواهند بود.

موسوی نژادیان با بیان اینکه تلاش شده تا این اقلام در آستانه سال تحصیلی دانشگاه ها و مدارس با کمترین قیمت ممکن عرضه شود، یادآور شد: این نمایشگاه فرصت خوبی برای خانواده ها در راستای تامین اقلام مورد نیاز سال تحصیلی دانش آموزان است.

وی با بیان اینکه برای نوشت افزار فروشان سمنانی نیز غرفه رایگان در نظر گرفته شده تا بتوانند محصولات خودشان را بفروش برسانند تا مبادا در ایام برگزار نمایشگاه بازار دچار مشکل شود، افزود: با عنایت به اینکه محصولات عرضه شده در نمایشگاه به صورت مستقیم از تولید در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد برخی از واحدهای صنفی به دلیل عدم توانایی رقابت به حضور در نمایشگاه اقبالی نشان ندادند

مدیرکل ارشاد اسلامی استان سمنان همچنین اضافه کرد: اقلام عرضه شده در این نمایشگاه همچنین امکان خرید به صورت اقساطی تا سه قسط را هم خواهد داشت.

کد مطلب 6940263

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