به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، این اپ نخست روی دستگاه های iOS فعال می شود و به کاربران اپ جدید امکان می دهد با مخاطبین ایکس ارتباط برقرار کنند، فایل به اشتراک بگذارند، تماس های صوتی و ویدئویی و همچنین چت های گروهی برقرار کنند.

این شرکت نخستین بار آزمایش عمومی «ایکس چت» را با گروه کوچکی از کاربران بتا در سال جاری میلادی آغاز کرد تا بازخوردشان درباره تجربیات جدید را دریابد.

اپ«ایکس چت» یک بخش کلیدی از چشم انداز استراتژیک این شرکت است که شبکه اجتماعی را به عنوان نقطه پرتاب سرویس های دیگر مانند ارسال پیام یا انجام پرداخت می داند.

البته تصمیم ایکس برای جدا کردن این بخش از پلتفرمش تا به یک اپ جداگانه تبدیل شود، گذری نسبت به برنامه پیشین ایلان ماسک برای تبدیل کردن ایکس به یک اپلیکیشن همه کاره بود که مکانی برای دسترسی به ارسال پیام، پرداخت، تولید محتوا، خرید، هوش مصنوعی و غیره فراهم می کند.

در عوضxAI، شرکت مادر ایکس اکنون مجموعه ای از اپ ها را برای تامین نقاط تماس بیشتری با مصرف‌کننده از طریق خدمات خود فراهم کند.