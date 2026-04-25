رئیس آبفای ورامین: ۱۵ حلقه چاه آب جدید در کمتر از ۱۵ روز وارد مدار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رمضانی،صبح شنبه، در جلسه شورای اداری ورامین، با اشاره به شرایط ناشی از «سرریز جمعیتی» در این شهرستان اظهار کرد: به ناگاه جمعیت قابل توجهی وارد روستاهای ورامین شد و حجم مصرف آب به شدت افزایش یافت که در همین راستا، تیم واکنش سریع و بحران آبفای شهرستان تشکیل شد.

وی افزود: با پیگیری ویژه فرماندار، موفق شدیم در تعدادی از مجتمع‌های آبرسانی، چاه‌هایی که حدود ۵۰ درصد حفر و تجهیز آنها انجام شده بود را در کمتر از ۱۵ روز وارد مدار کنیم.

رمضانی با اشاره به اقدامات در ایام موسوم به «جنگ تحمیلی سوم» تصریح کرد: با همکاری بسیج، ۳۵ نفر به نیروهای حراستی اضافه شد و هفت تیم چهارنفره به صورت شبانه‌روزی از مخازن اصلی و تأسیسات آبرسانی گشت‌زنی کردند.

رئیس آبفای ورامین از کشف یک هزار و ۸۰۰ انشعاب غیرمجاز در سال گذشته خبر داد و گفت: از این تعداد، یک هزار و ۲۰۰ مورد قطع و پرونده قضایی تشکیل شد، همچنین در خط انتقال اصلی سعدآباد، به دلیل انشعابات غیرمجاز ویلاها، مسیر خط به طول دو و نیم کیلومتر تغییر داده شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه پدافند غیرعامل و بحران خاطرنشان کرد: هشت دستگاه دیزل ژنراتور ۳۰۰ کاوا در چاه‌های روستایی و شهری نصب، ۱۵ کشیک دائمی برقرار، چاه روستای قلعه بلند (آبرسانی به سه روستا) بازسازی و راه‌اندازی، و سه حلقه چاه جدید نیز در حوزه شهری تجهیز شد.

رمضانی مجموع هزینه‌های انجام شده را ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و از مردم خواست با مدیریت مصرف و نصب تانکرهای ذخیره، شرکت آبفا را یاری کرده و هرگونه تخلف را به سامانه ۱۲۲ گزارش دهند.