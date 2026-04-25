به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حفاظت محیطزیست، بازگیر با اشاره به برگزاری یک نشست ملی با حضور نمایندگان تشکلهای مردمنهاد از ۳۱ استان کشور گفت: در این نشست بیش از ۱۲۰ نفر از فعالان محیطزیست، مدیران عامل تشکلها، ۸ مدیرکل استانی و رؤسای ادارات آموزش و مشارکتهای مردمی حضور داشتند و مسائل روز محیطزیست کشور، چالشهای فعالیتهای مشارکتی و راهکارهای تقویت نقشآفرینی تشکلها مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در ادامه این روند، نشستهای استانی با حضور مدیران کل محیطزیست، مسئولان استانی و شبکه تشکلهای مردمنهاد در استانهایی مانند مازندران، خوزستان، هرمزگان، فارس، چهارمحال و بختیاری و آذربایجان شرقی برگزار شده و نشست خراسان شمالی نیز در حال برگزاری است.
مدیرکل مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست تصریح کرد: در این نشستها، مسائل زیستمحیطی هر استان از نگاه تشکلها بررسی و پیشنهادها، ایدهها و برنامههای اجرایی از سوی فعالان ارائه شده است. همچنین مقرر شد این جلسات بهصورت تخصصیتر و با فاصله زمانی کمتر ادامه یابد.
بازگیر یکی از مهمترین دغدغههای مطرحشده در این نشستها را افزایش خطر آتشسوزی در عرصههای طبیعی بهدلیل رشد پوشش گیاهی ناشی از بارندگیها عنوان کرد و گفت: ضرورت آموزش جوامع محلی، آمادگی تشکلها و شناسایی نقاط حساس برای پیشگیری و مقابله با آتشسوزیها از جمله محورهای مورد تأکید بوده است.
وی ادامه داد: موضوع مدیریت پسماند، بهویژه در شرایط خاص و افزایش مصرف ظروف یکبارمصرف در تجمعات، از دیگر مسائل مورد توجه تشکلها بود که در این زمینه نیز اقدامات میدانی و آموزشی متعددی توسط این گروهها انجام شده است.
بازگیر همچنین با اشاره به برگزاری نشست تخصصی «پیامدهای زیستمحیطی جنگ» در استان اردبیل گفت: آمادگی برای مدیریت شرایط پسابحران و کاهش فشار بر محیطزیست، از جمله موضوعات مهمی است که باید با مشارکت دستگاهها و تشکلها دنبال شود.
وی افزود: در کنار این برنامهها، نشست هماهنگی با ادارات آموزش و مشارکتهای مردمی ۳۱ استان برای مرور عملکرد سال گذشته و برنامهریزی سال جاری برگزار شد. همچنین نشست ملی خانههای محیطزیست به میزبانی خانه محیطزیست دانشگاه لرستان با حضور بیش از ۲۰۰ خانه محیطزیست از سراسر کشور برگزار شد.
مدیرکل مشارکتهای مردمی و مسئولیتهای اجتماعی سازمان حفاظت محیطزیست در پایان تأکید کرد: تشکلهای مردمنهاد علاوه بر طرح مطالبات، در ارائه راهکار و اجرای اقدامات داوطلبانه نقش مؤثری دارند و رویکرد سازمان، تقویت همافزایی، توانمندسازی و گسترش مشارکت مردمی در حفاظت از محیطزیست است.
مدیرکل مشارکتهای مردمی و مسئولیتهای اجتماعی سازمان حفاظت محیطزیست از نقشآفرینی تشکلهای مردمی در مدیریت چالشهای زیستمحیطی خبر داد.
