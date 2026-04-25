نوبت به افتتاح ایستگاه آخر از خط ۷ مترو رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) اعلام کرد: ایستگاه ورزشگاه تختی به عنوان بیست و دومین و آخرین ایستگاه منتهی الیه جنوب شرقی خط ۷ مترو تهران، در منطقه ای پرجمعیت واقع شده و با بهره برداری از آن، نه تنها ایستگاه های بدنه اصلی خط ۷ تکمیل خواهد شد بلکه حدود ۲.۵ کیلومتر مسیر به طول شبکه قابل بهره برداری مترو تهران افزوده می شود.

نوعی طراحی خاص ورودی ایستگاه و فضاهای داخلی آن، ایستگاه ورزشگاه تختی را به یک گالری هنری تبدیل کرده که چشم هر بیننده ای را به معماری متمایز خود جلب می نماید. در حقیقت این رویکرد در طراحی، برگرفته از حال و هوای محیط پیرامونی ایستگاه است که یک محیط ورزشی شاد و مفرح را در اذهان تداعی می‌کند.

در طراحی ایستگاه ورزشگاه تختی، استفاده از نمادهای ورزشی، تابلوی افتخارآفرینان ورزش ایران، تلویزیون های بزرگ مقیاس برای نمایش رویدادهای ورزشی و بخش ویژه تاریخچه ورزش ایران دیده شده و به همین لحاظ ایستگاه مذکور را می توان یک امکان حمل و نقلی مخاطب پسند برای علاقمندان ورزش نیز به حساب آورد.

نصب ادوات ریلی شامل سوزن و کراس اوور و تکمیل سامانه سیگنالینگ در قسمت پایانی خط ۷ که با کامل شدن مراحل احداث ایستگاه ورزشگاه تختی صورت خواهد پذیرفت، نه تنها روند حرکت قطارها از ایستگاه آهنگ تا ایستگاه بسیج و به دنبال آن تا ایستگاه ورزشگاه تختی را بهبود کیفی و کمی خواهد بخشید بلکه در صورت تامین ناوگان و در فاز تکمیلی، امکان کاهش سرفاصله حرکتی قطارها در کل خط هفت به ۵ الی ۸ دقیقه را مهیا می سازد؛ دستاورد مهمی که کارآیی و مسافر پذیری خط مذکور را به نوبه خود دچار تحولی محسوس و تاثیرگذار خواهد کرد.