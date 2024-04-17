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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۵۱

لطفی خبر داد؛

زمان افتتاح آخرین ایستگاه خط ۷ مترو تهران

زمان افتتاح آخرین ایستگاه خط ۷ مترو تهران

مدیر اجرایی خط ۷ مترو تهران گفت: ایستگاه ورزشگاه تختی به عنوان آخرین ایستگاه باقی مانده خط ۷ امسال به بهره برداری می‌رسد و زمان معطلی مسافران کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یاشار لطفی، مدیر اجرایی خط ۷ مترو تهران در مورد آخرین وضعیت تکمیل ایستگاه ورزشگاه تختی گفت: به دنبال اتمام عملیات حفاری گالری ورودی ایستگاه ورزشگاه تختی، مرحله ساخت و نصب سازه نگهبان کیوسک ورودی این ایستگاه آغاز شده است. از طرفی بخشی از تونل تک خط مابین ایستگاههای آهنگ و بسیج نیز که باید دو خطه شود، در حال تکمیل است و در مجموع ۱۷۰۰ متر دیگر به طول مسیر در حال بهره‌برداری فعلی اضافه خواهد شد.

وی بیان داشت: ایستگاه ورزشگاه تختی به عنوان آخرین ایستگاه باقی مانده خط ۷ مترو تهران (در بخش اصلی)، امسال به بهره برداری می‌رسد. نکته مهم در مورد این ایستگاه آن است که در صورت تأمین ناوگان حمل و نقلی مورد نیاز، با افتتاح ایستگاه ورزشگاه تختی در منتهی‌الیه جنوب شرقی خط ۷، امکان کاهش سر فاصله حرکتی قطارها در خط مذکور به مدت زمان ۵ الی ۸ دقیقه فراهم می‌شود.

لطفی در ادامه به اهمیت بهره‌برداری از ایستگاه ورزشگاه تختی اشاره کرد و افزود: نکته مهم در خصوص تکمیل و افتتاح آخرین ایستگاه خط ۷ این است که با اضافه شدن آن به جمع ایستگاههای شبکه مترو پایتخت، با توجه به افزایش ادوات ریلی موجود در این محدوده و تکمیل سامانه سیگنالینگ، در صورت تأمین ناوگان حمل و نقلی مورد نیاز، امکان کاهش سرفاصله حرکتی قطارها در کل خط ۷ فراهم شده و می‌توان این زمان را به ۵ الی ۸ دقیقه تقلیل داد. تحقق این مساله مهم، دستاوردی مؤثر در زمینه بهبود کیفیت جابجایی مراجعان و کاهش زمان معطلی مسافران به حساب می‌آید.

مدیر اجرایی خط ۷ مترو در پایان صحبت‌های خود گفت: ایستگاه ورزشگاه تختی با توجه به جزیره‌ای بودن به عنوان بزرگترین ایستگاه خط ۷، دارای سکوی پیاده و سوار شدن جزیره‌ای بوده و امکان دسترسی سریع مسافران به این امکان حمل و نقلی را فراهم می‌سازد؛ ضمن اینکه معماری فضای داخلی ایستگاه از حال و هوای ورزشی محدوده پیرامونی خود تأثیر پذیرفته و به لحاظ شکلی، تنوعی در نوع ساخت کیوسک ورودی آن به چشم خواهد آمد.

کد مطلب 6080736

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    نظرات

    • فاطمه دالوند IR ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      3 0
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      لطفاً مترو حسن آباد فشافویه رو راه اندازی کنید بزرگترین شهرک صنعتی خاورمیانه در این شهر هست ولی هنوز یک مترو وجود ندارع و واقعا رفت و آمد برای مردم سخته لطفا پیگیری کنید
    • IR ۱۷:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      5 1
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      ایستگاه محمدیه پله برقی رو به پایین نداره که خیلی مشکله
    • نجف پور IR ۱۸:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      3 1
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      لطفا مترو فشاویه زندان تهران بزرگ را راه اندازی کنید خانواده ها خیلی سر گردان هستند خواهش میکنم
    • IR ۲۰:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      3 0
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      دومین ورودی وخروجی خط۷و۶درتقاطع چمران وجلال آل احمدهنوزراه اندازی نشده
    • IR ۲۱:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      0 6
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      لعنتی ها واسه شهریار مترو رو راه اندازی کنید ..مردیم بس که ترافیک هستیم
    • IR ۱۷:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
      0 0
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      ایستگاه میدان محمدیه اولا بی نظم یک طرف از طرفی هنوز پله برقی ها روبه پایین تکمیل نذه
    • ناشناس IR ۰۸:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
      1 0
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      لطفاً ایستگاه خط۷را‌تاسه‌راه‌افسریه‌‌ادامه‌داده‌که‌ساکنین‌مسعودیه‌افسرسه‌مشریه‌وپاکدشت‌به‌سهولت‌به‌اولین‌شبکه‌مترو‌در‌دسترس‌دست‌یابند

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