۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵

تأکید بر عدالت در زیرساخت‌ ICT؛ هیچ منطقه‌ای بدون پوشش پایدار نمی‌ماند

دامغان- معاون وزیر ارتباطات، توسعه متوازن زیرساخت‌های ارتباطی را راهبرد محوری دولت دانست و گفت: نگاه دولت، توسعه کمی و کیفی همراه با عدالت در تمام مناطق است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاتمی زاده صبح شنبه در دیدار با مسئولان دامغان به میزبانی فرمانداری این شهرستان، ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته در دولت چهاردهم در زمینه توسعه زیرساخت‌های ارتباط، تاکید کرد: نگاه وزارت ارتباطات، توسعه کمی و کیفی زیرساخت ها است.

وی توسعه متوازن در زیرساخت‌های ارتباطی را یکی از اولویت‌ها و راهبردهای دولت چهاردهم دانست و افزود: اهتمام ویژه دولت و وزارت ارتباطات به توسعه متوازن مناطق مختلف کشور و توجه به نیازهای ارتباطی و فناورانه از جمله راهبردهای این حوزه است.

معاون وزیر ارتباطات همچنین با بیان اینکه در راستای ارتقاء سطح خدمات ارتباطی و تحقق اهداف توسعه‌ای شهرستان‌های استان سمنان قدم های خوبی برداشته شده است، تاکید کرد: این قدم‌ها استمرار هم خواهد داشت.

در این دیدار که با حضور معاون استاندار سمنان و مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان و همچنین فرماندار دامغان برگزار شد خرین وضعیت پروژه‌های مرتبط با توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، پوشش اینترنت و ارائه خدمات نوین فناوری اطلاعات در شهرستان دامغان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

