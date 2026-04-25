به گزارش خبرنگار مهر، ظفر محمدی صبح شنبه در بازدید از عملیات بازسازی باند بتنی فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی تبریز با اشاره به اینکه در جنگ رمضان، ۱۲ نقطه از فرودگاه تبریز مورد حملات آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی قرار گرفت، افزود: با دستور استاندار، از نخستین روز آتش‌بس، بازسازی نقاط آسیب‌دیده با اولویت و پیگیری ویژه از وزارت راه و شهرسازی آغاز شد.

وی در تشریح روند بازسازی فرودگاه تبریز، گفت: در حال حاضر مرمت نقاط آسیب‌دیده در باندهای بتنی و آسفالت با قوت در حال انجام است و پیش‌بینی می‌کنیم که بازسازی باند آسفالت تا یک هفته دیگر به اتمام برسد.

محمدی اعلام کرد: با اتمام بازسازی این باند و همچنین تدابیری که درخصوص برج مراقبت اندیشیده شده، امکان برقراری پروازها در فرودگاه تبریز فراهم شده و این فرودگاه آماده خدمت‌رسانی به هموطنان عزیز خواهد بود.

معاون استاندار با قدردانی از تلاش بی‌وقفه مدیریت و عوامل اجرایی فرودگاه تبریز و پیمانکاران، گفت: بازسازی باند بتنی فرودگاه هم با سرعت در حال انجام است تا در کمترین زمان بتوانیم این باند را هم وارد مدار کنیم.