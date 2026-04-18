به گزارش خبرگزاری مهر، ظفر محمدی روز شنبه در مراسم تجلیل از سیمبانان برتر شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی افزود: این افراد در این جنگ و زیر حملات هوایی آمریکایی صهیونی، جان خود را به خطر انداختند تا رفاه و آسایش مردم را تامین کنند.

وی با بیان اینکه در روزهای آخر جنگ ۴۰ روزه دشمن به چهار منطقه حساس این استان حمله کرد، اظهار داشت: دشمن با زدن پل در منطقه هشترود و اتوبان تبریز - زنجان، تونل شماره یک در جاده قدیم میانه، ۲ دهنه پل راه آهن و پیش از آن نیز فرودگاه تبریز، ارتباطات استان را مختل و آن را قطع کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت: با تلاش عوامل ذیربط در دستگاه های اجرایی و خدماتی استان از جمله راهداری، راه اهن، توزیع برق و آب، خدمات رسانی به مردم متوقف نشد و مسیرهای ارتباطی و تردد مردم با ایجاد راه های فرعی بازگشایی شد.

محمدی، ادامه داد: در دوران جنگ رمضان، اتحاد و انسجام دستگاه های اجرایی و خدماتی برای خدمت رسانی به مردم و همکاری مردم با این دستگاه ها در نوع خود بینظیر بود.

وی با تاکید بر اینکه حفظ جان نیروی انسانی در اولویت قرار دارد، به سیمبانان توصیه کرد قبل از انجام کار، مسایل ایمنی را رعایت کنند چراکه اقدام احساسی و دور از رعایت مسایل ایمنی موجب آسیب دیدن فرد و از بین رفتن کارآیی نیروی انسانی می شود.