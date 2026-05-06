فرودگاه شهید مدنی تبریز، آماده برقراری پروازها

به گزارش خبرگزاری مهر، ظفر محمدی روز چهارشنبه در بازدید از فرودگاه شهید مدنی تبریز از اتمام روند آماده سازی و بازگشایی فرودگاه و از سرگیری پروازهای داخلی و خارجی خبر داد و گفت: این فرودگاه از نظر فنی آماده ارائه خدمات پروازی است و در انتظار صدور مجوزهای کشوری برای برقراری پروازهای داخلی و بین الملی است.

وی با اشاره به حملات هوایی صورت گرفته به فرودگاه تبریز در جریان جنگ تحمیلی سوم توسط آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی افزود: بلافاصله پس از این حملات، جلسات هماهنگی با حضور استاندار آذربایجان شرقی، مدیرکل فرودگاه‌ها و سایر مسئولین برگزار و تصمیمات و راهکاری‌های لازم اتخاذ شد.

محمدی ادامه داد: عملیات اجرایی بازسازی باند با طراحی مهندسان و نظارت تیم‌های تخصصی آغاز شد و در مدت ۱۵ روز، با تلاش شبانه روزی مجموعه فرودگاه و دستگاه‌های مرتبط به طور کامل آماده بهره برداری است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی اظهار کرد: در حال حاضر فرودگاه شهید مدنی تبریز از نظر فنی و عملیاتی آمادگی کامل برای انجام پروازهای داخلی و خارجی را دارد و تنها صدور مجوزهای لازم از سوی مراجع ذی ربط کشوری باقی مانده است.