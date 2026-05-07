به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده، روز پنجشنبه در جمع دانشگاهیان، ضمن تبریک هفته معلم به اساتید، اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان، دانشگاهها را خط مقدم توسعه علمی و اجتماعی کشور دانست و تأکید کرد: جامعه دانشگاهی پاسدار عرصه علم، تفکر و آزادی بیان است و نقش تعیینکنندهای در مسیر پیشرفت کشور ایفا میکند.
وی با اشاره به پیشینه علمی ایران اظهار داشت که مرور تاریخ نشان میدهد این سرزمین از روزگار کهن خاستگاه دانش و پژوهش بوده است.
وی یادآور شد که ۱۷۰۰ سال پیش دانشگاه جندیشاپور به عنوان یکی از مراکز مهم علمی جهان فعالیت داشته و حدود ۷۵۰ سال قبل دانشگاه ربعرشیدی در تبریز شکل گرفته؛ مرکزی علمی که به گفته او هنوز تمام ابعاد و ظرفیتهای آن شناخته نشده است.
معاون استاندار با اشاره به این میراث علمی گفت: مرور این برشهای تاریخی، عظمت و ریشههای پایداری امروز کشور را آشکار میکند و نشان میدهد که استقامت جامعه ایرانی بر بستری از دانش و اندیشه استوار بوده است.
وی سپس با طرح پرسشهایی خطاب به جامعه دانشگاهی افزود: واقعیتهای جنگ و پیامدهای اجتماعی آن چه اندازه برای ما روشن است؟ برای حفظ دستاوردهای این مقاومت چه باید کرد و نقش دانشگاهها در این میان چیست؟
محمدزاده که تجربه همزمان فعالیت اجرایی و آکادمیک را در کارنامه دارد، تأکید کرد مهمترین نیاز امروز، توجه دانشگاهها به ظرفیتها و داشتههای خود است.
وی توضیح داد: اگرچه جنگ تلخیها و خسارتهای فراوانی به همراه داشت، اما تجربهها و دستاوردهایی نیز از خود بر جای گذاشته است؛ دستاوردهایی که باید بهطور علمی شناسایی، ثبت و از آنها صیانت شود.
وی همچنین بر ضرورت شناسایی دقیق آسیبها و ضعفهای ناشی از جنگ و برنامهریزی برای جبران آنها تأکید کرد و گفت :این روند نیازمند پژوهش مداوم، تحلیل عالمانه و مشارکت دانشگاههاست.
معاون استاندار با گرامیداشت یاد شهدا اظهار کرد: استقامت مردم در دوران جنگ مدیون ایثار همگانی بود، اما نام و یاد شهدا همواره زنده خواهد ماند؛ بهویژه ۲۴۶ شهید دانشآموز و معلمی که در حالی جان باختند که نقشی در آن درگیریها نداشتند و مظلومانه به شهادت رسیدند.
