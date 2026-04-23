محمدی: مسیر جایگزین پل هشترود بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ظفر محمدی ظهر پنجشنبه در بازدید از پل هشترود گفت: با پیگیری استاندار و زحمات شبانه روزی کادر فنی، هم‌اکنون جاده فرعی به صورت ایمن تکمیل شده و تردد خودروها از هر دو سمت آزادراه تبریز - زنجان برقرار است.

معاون هماهنگی امور عمرانی اظهار کرد: در جریان حملات دشمن آمریکایی-اسرائیلی به آذربایجان شرقی، دو دهنه از هشت دهنه پل هشترود به‌ طور کامل تخریب شد و امکان تردد از این مسیر وجود نداشت.

وی افزود: از نخستین روز پس از وقوع حادثه، مسیر جایگزینی برای عبور و مرور تعیین شد تا تردد مردم با مشکل مواجه نشود.

محمدی با عذرخواهی از مردم به دلیل ایجاد ترافیک در این مسیر، تصریح کرد: از ۱۹ فروردین عملیات احداث جاده فرعی بر روی رودخانه قرانقو با استفاده از حداکثر تجهیزات و نصب ۹ لوله بتنی آغاز شد و امروز این پروژه به اتمام رسید.

وی افزود: این مسیر اکنون از هر دو طرف زیر بار ترافیک رفته و رانندگان می‌توانند از آن استفاده کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی همچنین به روند بازسازی پل هشترود اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت آزادراه تبریز-زنجان عملیات بازسازی این پل آغاز شده و با جدیت ادامه دارد تا در کوتاه‌ ترین زمان ممکن به بهره‌ برداری مجدد برسد.