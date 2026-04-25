آغاز هفته آرام در استان سمنان؛ بارش تگرگ و باران در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که از امروز شنبه، آرامش بر جو اقصی نقاط استان سمنان حاکم خواهد بود آرامشی که از روز سه شنبه با ورود سامانه کم فشار بارشی بر هم خواهد خورد.

طی امروز و فردا آسمان اکثر نقاط استان سمنان صاف تا قسمتی است و تنها پدیده قابل اعتنای جوی، وزش بادهای شدید است اما از روز سه شنبه سامانه کم فشار بارشی به استان وارد خواهد شد.

از شامگاه دوشنبه هفته جاری کم کم سامانه کم فشار بارشی وارد استان سمنان خواهد شد و آثار آن در روز سه شنبه با افزایش ابر، بارش باران و تگرگ و همچنین برودت دمای هوا به نمایش گذاشته می شود بیشترین میزان فعالیت این سامانه در نیمه شمالی استان خواهد بود.

برای مرکز استان سمنان امروز شنبه آسمان آرام، همراه با افزایش ابر و در ساعات بعد از ظهر وزش باد شدید پیش بینی شده است تقریباً پیش بینی هواشناسی برای دیگر نقاط استان سمنان هم مشابه است برای مثال در گرمسار و آرادان و ایوانکی، به صورت مشابه، جوی آرام، همراه با آسمان نیمه ابری و وزش باد و گرد و خاک برای امروز و فردا پیش بینی شده است.

دامغان و شاهرود نیز امروز شاهد وزش باد، گرد غبار خواهند بود و به مرور در روز سه شنبه هفته جاری بر میزان ابرها در این منطقه افزوده بارش باران و تگرگ را در نواحی شمالی این دو شهرستان خواهیم داشت. برای مهدیشهر هم آسمان نیمه ابری، جوی آرام اما همراه با وزش باد نسبتاً شدید گزارش شده است.

در میامی و کالپوش شاهد آسمان صاف تا قسمتی ابری هستیم افزایش سرعت وزش باد و گرد و خاک در ساعات بعد از ظهر از دیگر پیش بینی های سازمان هواشناسی برای این شهرستان شرق نشین و زیبا است در نهایت هم باید گفت تا روز سه شنبه جو اکثر نقاط استان سمنان نسبتاً آرام خواهد بود.