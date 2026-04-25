ستاد حقوق بشر: حمله به کشتی «توسکا» تجاوز نظامی و نقض حقوق بشر است

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد حقوق بشر طی بیانیه ای محاصره بنادر ایرانی و حمله مسلحانه به کشتی تجاری «توسکا» در آب های عمان را یک تجاوز نظامی و نقضی سیستماتیک و سازمان‌یافته بنیادی‌ترین حقوق بشر مردم ایران دانست و اعلام کرد: این جنایت، علیرغم تلاش مزوّرانه رژیم امریکا برای پنهان ساختن آن در پشت ادعاهای حقوقی و حقوق بشری برخلاف همه اصول و ارزش های انسانی، اخلاقی و حقوق بشری، فراتر از راهزنی دریایی و تروریسم دولتی، در ذات خود مجازاتی دسته‌جمعی علیه میلیون‌ها انسان غیرنظامی است.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، محاصره بنادر ایرانی و حمله مسلحانه به کشتی تجاری «توسکا» در آب های عمان را یک تجاوز نظامی و نقضی سیستماتیک و سازمان‌یافته بنیادی‌ترین حقوق بشر مردم ایران می‌داند و این اقدامات جنایت کارانه آمریکا را به شدیدترین وجه ممکن محکوم می‌کند.

این جنایت، علیرغم تلاش مزوّرانه رژیم امریکا برای پنهان ساختن آن در پشت ادعاهای حقوقی و حقوق بشری برخلاف همه اصول و ارزش های انسانی، اخلاقی و حقوق بشری، فراتر از راهزنی دریایی و تروریسم دولتی، در ذات خود مجازاتی دسته‌جمعی علیه میلیون‌ها انسان غیرنظامی است. محاصره بنادر، حق دسترسی مردم ایران به دارو، غذا، سوخت و کالاهای اساسی را هدف قرار می‌دهد و ناقض صریح ماده ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبنی بر حق بر استاندارد مناسب زندگی و نیز حق بر توسعه است که در اعلامیه ۱۹۸۶ مجمع عمومی سازمان ملل به رسمیّت شناخته شده است.

حمله به کشتی «توسکا» و به گروگان گرفتن ملوانان آن، مصداق عینی نقض حق بر امنیّت انسانی، حق بر کار و حق بر تمامیّت جسمانی و روانی است. ارعاب خدمه و خانواده‌هایشان، ایجاد رعب و وحشت روانی، و سلب آزادی آنان، ناقض صریح مواد ۹ و ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مبنی بر حق بر آزادی و امنیت شخصی محسوب می‌شود.

از منظر حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه، این اقدام نقض فاحش تفاهم آتش‌بس مورخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ و مصداق بارز عمل تجاوزکارانه وفق بند (پ) ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی است. عملیات نظامی دریایی ایالات متحده که بدون رعایت اصول تفکیک، تناسب و اقدامات احتیاطی بوده و به طور خودسرانه جان غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی را هدف قرار داده، در چارچوب ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، مصداق جنایت جنگی تلقی می‌شود.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، ضمن محکومیت اقدامات تجاوزکارانه و عدم پایبندی آمریکا به حقوق و قواعد بین‌المللی، از سازوکارها و مراجع بین‌المللی حقوق بشری و نهادهای ذی‌صلاح سازمان ملل متحد به شرح زیر درخواست فوری و عاجل دارد:

دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رسماً اعلام کنند که محاصره بنادر ایرانی و توقیف کشتی‌های تجاری، مصداق «مجازات دسته‌جمعی» و نقض حق بر معیشت و توسعه است.

کارگروه بازداشت خودسرانه اقدام آمریکا در گروگان‌گیری ملوانان کشتی «توسکا» را به عنوان «بازداشت خودسرانه و مغایر با موازین بین‌المللی» شناسایی و خواستار آزادی فوری آنان شود.

شورای حقوق بشر طی نشستی ویژه اقدام متجاوزانه محاصره بنادر ایرانی را محکوم و بر شناسایی و پاسخگویی آمران و عاملان این جنایت تأکید نماید.

انتظار جدی می‌رود جامعه بین‌المللی و دولت‌های عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی ضمن محکومیت صریح این اقدام، پاسخگویی کامل آمریکا را خواستار شده و بر جبران خسارت مادی و معنوی ملوانان و خانواده‌های متضرر تاکید نمایند.

ستاد حقوق بشر تأکید می‌کند: سکوت در برابر این جنایت ها، نه‌تنها بی‌کیفرمانی متجاوزان را تشدید می‌کند، بلکه هنجارهای بنیادین حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و حقوق مخاصمات مسلحانه را برای همیشه تضعیف خواهد نمود. بدیهی است مسؤولیت کامل هرگونه پیچیده‌تر شدن وضعیت در منطقه و ادامه نقض حقوق بشر مردم ایران، مستقیماً منتسب به دولت آمریکا است.