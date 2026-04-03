به گزارش خبرگزاری مهر،ستاد حقوق بشر با توجه به انتظارات به حق ملت ایران از پیگری حقوق دانشآموزان و کادر آموزشی جانباخته و بازماندگان آنها بیانیهای منتشر کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
تجاوزات نظامی مشترک رژیم صهیونیستی و آمریکا، که بهطور مجدد پس از جنگ ۱۲ روزه در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ به طرز خشونتبار و وحشیانه با اقدام گسترده علیه غیرنظامیان ازجمله شخصیتهای عالیرتبه و جمع کثیری از شهروندان غیرنظامی، بهویژه کودکان در مناطق مختلف کشور بهویژه میناب آغاز گردید ادامه رفتارهای خودسرانه و غیرقانونی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه حقوق مشروع ملتی است که سالهای طولانی از طریق اعمال حداکثری اقدامات قهری یکجانبه غیرقانونی در راستای اهداف و مطامع سیاسی آنان تضییع شده است.
بدون شک، هدف قراردادن غیرنظامیان، مراکز آموزشی، بهداشتی، درمانی، امدادی، مجتمعهای صنعتی و سایر زیرساختهای غیرنظامی، نقض فاحش قوانین بینالمللی بشردوستانه و حقوق بشر است؛ در این میان، فاجعه مدرسه دخترانه شجره طیبه میناب با شهادت حدود ۱۷۰ دانشآموز و کادر آموزشی و اولیاء از تأسفبارترین و غمانگیزترین آثار این تجاوز غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران است، که نهتنها نقض صریح ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است، بلکه مغایر با قواعد مسلم حقوق بینالملل بشردوستانه به ویژه کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای الحاقی آنها میباشد که مجموعهای از قواعد را برای حمایت از غیرنظامیان و محدودکردن روشها و ابزارهای جنگ مقرر کردهاند.
براساس این قواعد، حمله عمدی به غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی ممنوع است و طرفهای مخاصمه موظفاند میان اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شوند.
در حالی که حق کودک به آموزش ازجمله حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهمی است که در اسناد حقوقی مختلف ازجمله مواد ۱۳ و ۱۴ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مواد ۲۸ و ۲۹ کنوانسیون حقوق کودک شناسایی شده است و ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک، اِعمال مکمل حقوق بشر بینالمللی و حقوق بشردوستانه را برای محافظت از کودکان خواستار شده است، فاجعه میناب و تداوم کشتار بیرحمانه دانشآموزان و کادر آموزشی که تعداد آنان از هنگام آغاز این جنگ تحمیلی تاکنون به ۲۵۲ نفر شهید و ۱۸۴ مجروح از جامعه فرهنگیان رسیده است، بسیار نگرانکننده است.
متأسفانه تخریب مدرسهها، مراکز آموزشی و فرهنگی همچنان ادامه دارد؛ این حملههای متجاوزانه، بدون شک نقض صریح قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه است.
با توجه به نشست اضطراری شورای حقوق بشر در۲۷ مارس ۲۰۲۶ با موضوع «حمایت از کودکان و موسسههای آموزشی در درگیریهای مسلحانه بینالمللی: حملههای هوایی به مدرسه دخترانه شجره طیبه در میناب ایران، بهعنوان نقض فاحش حقوق بشردوستانه بینالمللی و حقوق بشر بینالمللی» این انتظار به حق از نهادهای بینالمللی حقوق بشری بهویژه کمیته حقوق بشر، کمیته حقوق کودک، کمیته میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کمسیر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه حق آموزش وجود دارد تا با اتخاذ تدابیر جدی و موثر برای پاسخگوکردن متجاوزین و توقف کشتار افراد غیرنظامی بهویژه کودکان و دانشآموزان و جبران خسارت اقدام نمایند و از نتایج تحقیقات شفاف و بیطرفانه فاجعه مدرسه دخترانه میناب با هدف حمایت از قربانیان، بازماندگان و خانوادههای آنان اطمینان حاصل کنند و خانوادههای قربانیان و مردم ایران را از نتایج رسیدگی و پیگیری خود مطلع کنند.
نظر شما