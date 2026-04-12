به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای حمله‌های تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به فرودگاه‌های حیاتی کشور، ازجمله فرودگاه‌های بین‌المللی اهواز، مشهد، اصفهان، تهران و همچنین دیگر فرودگاه‌های کشور را محکوم کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، حملات تجاوزکارانه و سبعانه‌ رژیم صهیونیستی و آمریکا به فرودگاه‌های حیاتی کشور، ازجمله فرودگاه‌های بین‌المللی اهواز، مشهد، اصفهان، تهران و همچنین سایر فرودگاه‌های کشور را که منجر به بروز تلفات جانی، خسارات مادی گسترده، اختلالات عملیاتی و پیامدهای ناگوار انسانی و اقتصادی گردیده است، به شدیدترین وجه ممکن محکوم می‌نماید.

این اقدامات تجاوزکارانه که با هدف ضربه زدن به زیرساخت‌های اساسی غیرنظامی و در راستای اهداف خصمانه صورت می‌پذیرد، نقض صریح و فاحش موازین بنیادین حقوق بشر، حقوق بین‌الملل بشردوستانه، منشور ملل متحد و همچنین حقوق هوایی بین‌المللی محسوب می‌شود؛ حملات هدفمند به فرودگاه‌های غیرنظامی، با توجه به ماهیت کاربری آن‌ها و نقش حیاتی‌شان در تأمین منافع عمومی، اصول بنیادین زیر را در حقوق بین‌الملل نقض می‌کند:

در حوزه حقوق بین‌الملل بشردوستانه، این حملات مصداق بارز نقض اصل تفکیک (تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی) است، چراکه فرودگاه‌ها و بخش‌های گسترده‌ای از آن‌ها نظیر پایانه‌های مسافربری، برج‌های کنترل ترافیک هوایی، باندهای پروازی و تأسیسات پشتیبانی، ماهیّت کاملا غیرنظامی دارند.

همچنین، اصل احتیاط که طرف‌های مخاصمه را به اتخاذ کلیه تدابیر ممکن برای اجتناب یا به حداقل رساندن تلفات جانی غیرنظامیان و خسارات وارده به اموال غیرنظامی ملزم می‌سازد، به وضوح نقض شده است؛ در بسیاری از موارد، حتی اگر این حملات با ادعای هدف نظامی صورت گرفته باشد، اصل تناسب که حمله به یک هدف نظامی را تنها در صورتی مجاز می‌دارد که خسارات جانبی یا خسارات وارده به غیرنظامیان، بیش از شدت و مزیت نظامی مورد انتظار نباشد، رعایت نشده است.

علاوه بر این، حقوق بشردوستانه، زیرساخت‌های ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی، ازجمله سیستم‌های حمل‌ونقل را مورد حمایت ویژه قرار می‌دهد و آسیب رساندن به آن‌ها که مستقیما بر حقوق اساسی غیرنظامیان، ازجمله حق حیات، حق برخورداری از خدمات درمانی و بهداشتی و حق رفاه تأثیر می‌گذارد، ممنوع است.

در حوزه حقوق بشر، حمله مستقیم به غیرنظامیان حاضر در فرودگاه‌ها یا ایجاد شرایطی که منجر به مرگ آن‌ها شود، نقض آشکار حق حیات (مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) است؛ غیرنظامیان در فرودگاه‌ها از حق برخورداری از امنیّت شخصی برخوردارند که حملات هوایی این حق بنیادین را مخدوش می‌سازد.

همچنین، اختلال گسترده در پروازها و خدمات فرودگاهی، مانع از دسترسی افراد به خدمات حیاتی نظیر سفر برای درمان، پیوستن به خانواده، یا انجام امور ضروری می‌شود که این امر خود نقض حقوق اساسی محسوب می‌گردد، خسارات وارده به دارایی‌های شخصی یا اموال غیرنظامی در فرودگاه نیز، نقض صریح حق برخورداری از اموال است.

در حوزه حقوق هوایی بین‌المللی، کنوانسیون‌های بین‌المللی ازجمله کنوانسیون شیکاگو (۱۹۴۴)، کنوانسیون توکیو (۱۹۶۳)، کنوانسیون لاهه (۱۹۷۰) و کنوانسیون مونترال (۱۹۷۱)، حفاظت از هواپیماهای غیرنظامی و تضمین ایمنی هوانوردی را الزامی دانسته‌اند؛ حمله به هواپیماهای مسافربری یا باری، چه در حال پرواز و چه در حال پارک در فرودگاه، نقض صریح این معاهدات بین‌المللی است.

فرودگاه‌ها به‌عنوان تأسیسات حیاتی برای حمل‌ونقل هوایی غیرنظامی، طبق حقوق هوایی بین‌المللی، باید از حملات مستقیم محافظت شوند، مگر آن که به‌وضوح و مطابق با موازین حقوق بشردوستانه به اهداف نظامی تبدیل شده باشند؛ علاوه بر این، اختلال در پروازهای غیرنظامی و ایجاد محدودیت در حریم هوایی، حقوق کشورها و مسافران را برای استفاده صلح‌آمیز از حریم هوایی و دسترسی به پروازهای بین‌المللی نقض می‌کند.

اظهارات و پیام‌های توهین‌آمیز و وقیحانه مقامات آمریکایی، به‌ویژه رئیس‌جمهور این کشور و مقامات رژیم صهیونیستی، مبنی بر هدف قرار دادن عامدانه مردم عادی و تخریب گسترده زیرساخت‌های توسعه‌ای کشور، بیانگر اراده و تصمیم صریح این متجاوزان برای وارد آوردن خسارات سنگین و پایدار به ملّت ایران است.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، ضمن تاکید بر مسوؤلیت مستقیم و مسلّم آمریکا و رژیم صهیونیستی در قبال این جنایت جنگی و نقض فاحش حقوق بشر و حقوق هوایی، خواستار اقدام فوری، قاطع و موثر جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد برای محکومیت این حملات، شناسایی آن‌ها به عنوان جنایت جنگی و نقض آشکار حقوق بین‌الملل و اتخاذ تدابیر لازم و بازدارنده برای جلوگیری از تکرار چنین اقدامات ضد انسانی در آینده می‌باشد.

سکوت و بی‌عملی در قبال اینگونه تجاوزات آشکار به موازین حقوق بین‌الملل، چیزی جز همدستی با متجاوزان و تضعیف ارکان عدالت بین‌المللی نخواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران، ضمن محفوظ دانستن حق قانونی و مسلم خود در دفاع مشروع طبق منشور ملل متحد، برای حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی، پایدار خود، از دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی انتظار دارد تا به وظایف خطیر خود در ایستادگی قاطع در مقابل این اقدامات غیرقانونی و ضد انسانی عمل کنند.