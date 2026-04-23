خبرگزاری مهر-گروه هنر-سجاد خیامی؛ تئاتر به عنوان هنری کهن از گذشته پیوندی ناگسستنی با جامعه و مردم داشته و همواره عرصهای توجه برانگیز و تأثیرگذار بوده است. تماشای یک نمایش میتواند تا ساعتها ذهن تماشاگر را درگیر خود نگاه دارد و بر اندیشه، احساسات و نگرانیهای او مؤثر باشد. از این رو در این گزارش تلاش میکنیم تا با مرور مهمترین اخبار تئاتر در هفته گذشته به اتفاقات، حواشی و چالشهای این هنر بپردازیم.
پس از وقفهای طولانی و جانکاه به دلیل حمله رژیم صهیونی و آمریکا به کشورمان، از هفته پایانی فروردین اجراهای سالنهای تئاتر تهران دوباره از سر گرفته شد؛ آغازی که گواهی میداد بر شوق خاموشناشدنی هنرمندان و مردم به تئاتر. در این گزارش تلاش میکنیم تا به معرفی آثار جدید تئاتری در این هفته بپردازیم.
تئاترشهر تهران با ۳ اجرا به فعالیت خود ادامه میدهد
سه نمایش «زندانی خیابان دوم» به کارگردانی سید جواد روشن، «کانگوروی ژاپنی» به کارگردانی مسعود میرطاهری و «بیست و چهار» به کارگردانی علی حیدری طی روزهای سوم تا ششم اردیبهشت آغازگر فعالیتهای اجرایی تئاتر شهر در تالار قشقایی، تالار سایه و کارگاه نمایش میشوند.
نمایش «زندانی خیابان دوم» به نویسندگی نیل سایمون، ترجمه شهرام زرگر و بازی خیام وقار کاشانی، الهه شهپرست و وحید نفر از روز سوم اردیبهشت در تالار قشقایی روی صحنه میرود.
در خلاصه داستان نمایش «زندانی خیابان دوم» آمده است: «مل ادیسون، مدیر میانسالی است که با از دست دادن شغل خود، با مجموعهای از بحرانهای شخصی و روحی مواجه میشود؛ مشکلات اقتصادی و بیکاری او را دچار پریشانی کرده و همسرش ادنا در تلاش است تا به او کمک کند تا از این بحران عبور کند.»
«بیست و چهار» هم عنوان دیگر نمایش تئاتر شهر است که از روز چهارم اردیبهشت به نویسندگی و کارگردانی علی حیدری و بازی امیر جوادی، رومینا بختیاری، مرتضی یعقوبپور، علیرضا بهرامی، محمدعلی سهامی، محمدعلی تقی زاده، امیرمحمد ملکی و حسین شکری در کارگاه نمایش این مجموعه اجرای خود را آغاز میکند.
در خلاصه داستان این نمایش که اقتباسی است آزاد از نمایشنامه «شب بیست و یکم» محمود استادمحمد آمده است: «نویسنده است که روزی فرخ نوشت و روزی فروغ ... .»
«کانگوروی ژاپنی» به نویسندگی علیرضا آرا ، پوپک رحیمی و ژان میشل ریب و کارگردانی مسعود میرطاهری هم از روز ششم اردیبهشت پذیرای مخاطبان تئاتر است. حامد اسماعیلی، مائده شهوازیان، معین پورموسوی، علیرضا رشیدی، پریسا فصیح، محمد مازندرانی بازیگران این اثر نمایشی هستند.
در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «شما خیلی محترمانه، به دیدن یک نمایش دعوت شدید، اما بعد از دیدنش، حالتون از اون نمایش بد شده و اصلا خوشتون نیومده، حالا چیکار میکنید؟»
اجرای «هُ تِ ل» در بوتیک تئاتر ایران
نمایش «هتل (هُ تِ ل)» به نویسندگی مرجان آقانوری و سلاله صفری و کارگردانی مرجان آقانوری، که در اسفند ۱۴۰۴ در بوتیک هنر ایران اجراهای خود را آغاز کرده بود و به دلیل شرایط پیشآمده روند اجرایی آن متوقف شد، اجراهای مجدد خود را از ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ آغاز میکند. از بازیگران این اثر میتوان به شیوا خسرومهر اشاره کرد.
نمایش «هُ تِ ل» از جمله آثار دیگرگونه، مشارکتی و محیطی است که در فضایی وهمآلود، مخاطبان را در طول اجرا با بازیگران بهصورت ایستاده همراه میکند. این نمایش روایت گروه نمایشی است که در هتلی قدیمی و سوخته اجرا میکنند. یکی از شخصیتها که ما او را «جن» میشناسیم، مسیر نمایش را تغییر میدهد.
اجرای نمایش «سیاهوش» در تماشاخانه سنگلج
نمایش «سیاهوش» به نویسندگی و کارگردانی حامد شیخی و تهیه کنندگی فاطمه عبدالرحیمی از اول اردیبهشت در تماشاخانه سنگلج به صحنه رفته است. حامد شیخی، امید رهبر، آرزو خلیلی، مبینا طلوعی، مجتبی ترکمان، عسل بی باک، آتنا محمدزاده و اشکان هورسان گروه بازیگران نمایش هستند.
شیخی در رابطه با این اثر به خبرنگار مهر گفته است: این نمایش از یک جهان دیگر آغاز میشود؛ جایی که شخصیتی بهعنوان نمادی از سیاوش وارد زمین میشود و تلاش میکند در روایت سیاوش، نقش او را ایفا کند. مسیر روایت نیز بر اساس داستان سیاوش در شاهنامه پیش میرود و در نهایت به کیخسرو میرسد. فضای غالب کار نیز با بهرهگیری از عناصر نمایش آئینی و سیاهبازی شکل گرفته است.
«احراز هویت» در تئاتر ملی بریتانیا اجرا میشود
نمایش «احراز هویت» به نویسندگی وینسوم پیناک و کارگردانی میراندا کرامول در تئاتر ملی بریتانیا روی صحنه رفته است. این نمایش به میراث، پنهانکاری و این پرسش میپردازد که چگونه رفتار اجداد میتواند امروز ما را شکل دهد. پیناک در این نمایشنامه میراث بردهداری را چه برای آنان که بردهدار بودند و چه برای کسانی که برده بودند بررسی میکند.
در این نمایش پس از اینکه فنلا هارفورد مجسمهساز، خانه مجلل خانوادهاش هارفورد هال را به ارث میبرد، انبوهی از دفتر خاطرات پنهان را کشف میکند که قدمت آنها به مالکیت خانوادهاش بر یک مزرعه در سال ۱۷۵۶ برمیگردد. او که مجذوب محتویات آنها شده است از ماروا استاد دانشگاه، و مربیاش ابی، میخواهد تا اصالت آنها را تأیید کنند. همانطور که آنها ساحتی کاملاً پلید از اجداد فنلا را آشکار میکند، هرکس باید با گذشته خود و میراث شخصیاش کنار بیاید.
۳ نمایش در تالار محراب روی صحنه میروند
نمایشهای «بر موج دلدار» به کارگردانی میثم شمسیان و «خونه قمر خانم» به کارگردانی علی طربی در سالن جعفر والی تالار محراب روی صحنه میروند. همچنین نمایش «آگنیتاژ» به کارگردانی مریم مهریان نیز در سالن جمیله شیخی میزبان مخاطبان است.
«لوله» در مجموعه تئاتر لبخند اجرا میشود
نمایش «لوله» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا اجلی و تهیهکنندگی فرزین حاجیلو اجراهای مجدد خود را از ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ آغاز میکند. این نمایش پیشتر در سال ۱۳۹۷ در سالن اصلی مولوی و بعد از آن در تماشاخانه هامون شهر رشت و آخرین بار در اردیبهشت و خرداد سال ۱۴۰۰ در سالن ناظرزاده تماشاخانه ایرانشهر اجرا شده است.
در خلاصه این نمایش آمده است: «گروهی از کارگرانِ شرکت تخلیه چاه تحت سلطه یک سرکارگر قرار دارند. سرکارگر طبق دستور مقامات بالادستی، هفت کارگر را اخراج میکند و باقی داستان از همانجا شروع میشود.»
اجرای «ویکتوریا؛ ملکه از بند رسته» در تئاتر واترمیل
نمایش «ویکتوریا؛ ملکه از بند رسته» که به زندگی ویکتوریا ملکه بریتانیا در قرن ۱۹ میپردازد به کارگردانی سوفی دریک و نویسندگی دیزی گودوین در تئاتر واترمیل بریتانیا روی صحنه رفته است. گودوینگ در این نمایش پرترهای عمیق از زنی را که ۶۴ سال حکومت کرد نه تنها به عنوان ملکه، بلکه به عنوان یک همسر و مادر به نمایش میگذارد. گودوینگ ویکتوریای جوان که عاشق میشود و ویکتوریای پیر را، در کنار هم روی صحنه میآورد؛ ایدهای که به درک ژرفتر مخاطب از این شخصیت منجر میشود.
شاهزاده آلبرت همسر ملکه ویکتوریا مردی است که آداب خاص خود را دارد و تلاش میکند تا هرچه بیشتر بر ملکه و همسر خویش نفوذ پیدا کند. او دستی آشکار بر اوضاع هنر و صنعت دارد و از ویکتوریا انتظار دارد که هرچه میخواهد را امضا کند. از سویی دیگر با مرگ زود آلبرت در جوانی، ویکتوریا در کنار سوگواری برای او آرامآرام از قدرت بزرگ خویش آگاه میشود. آیا تبدیل شدن سریع او به یک بیوه او را آزاد کرده است؟ این نمایش پاسخ روشنی نمیدهد.
ادامه اجراهای «باخ» و «سلول» در عمارت نوفللوشاتو
نمایشهای «سلول» و «باخ» از ۸ اردیبهشت در عمارت نوفللوشاتو روی صحنه میروند.
نمایش «سلول» نوشته پوریا گلستانی و محسن زرآبادیپور است که به طراحی و کارگردانی محسن زرآبادیپور و تهیهکنندگی داود نامور زمستان ۱۴۰۴ روی صحنه رفت که با حدود ۱۱ هزار تماشاگر، ۲ ماه اجرا شد. وحید نفر، حسین میرزاییان، حمید عرب، بردیا دیانت، ارشیا شریعتی، شادی احدی فر، محسن بیده، محمدرضا بهشتیان، محسن زرآبادی پور، فرشید بختیاری و اقلیما جهانگیری در «سلول» ایفای نقش میکنند.
نمایش «سلول» داستان ۲ سرباز زندان را روایت میکند که تصمیم میگیرند شب یلدای خود را با زندانیان بند اعدامی سپری کنند.
نمایش «باخ» به نویسندگی و کارگردانی بهزاد عبدی به تهیهکنندگی علی شاهانی نیز دیگر اثر عمارت نوفللوشاتو در زمستان ۱۴۰۴ بود. رضا جهانی، علیرضا داوری، بهزاد عبدی، حسین میرزاییان و بهناز نادری بازیگرانی هستند که در «باخ» ایفای نقش میکنند.
این نمایش داستان تماشاخانهای است که در آن فروغ و باخ یکدیگر را ملاقات میکنند؛ جایی که واقعیت و رویا به یکدیگر پیوند میخورند و در این میان رازهایی بر ملا میشود.
