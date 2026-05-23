حبیبی: اولویت قطعی برق در ایام پیک با ادارات متخلف است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر شنبه در مراسم بهرهبرداری از نیروگاه خورشیدی ۱۵۰ کیلوواتی مجموعه استانداری کرمانشاه اظهار کرد: یکی از برنامههای جدی و راهبردی دولت برای عبور از ناترازیهای کلان انرژی در سطح کشور، تغییر رویکرد به سمت توسعه نیروگاههای خورشیدی است که در این راستا گامهای ارزشمندی در سطح استان با همافزایی بخش خصوصی و وزارت نیرو برداشته شده است.
وی با اشاره به مزیتهای اقلیمی و طبیعی غرب کشور تبیین کرد: استان کرمانشاه به لحاظ زاویه تابش و میزان ساعات آفتابی در روز، از پتانسیل بسیار بالایی برای استقرار پنلهای تجدیدپذیر برخوردار است؛ از این رو دستگاههای حاکمیتی باید به عنوان پیشقراول این نهضت، برق مصرفی خود را به سمت انرژیهای پاک سوق دهند.
استاندار کرمانشاه با تشریح آخرین وضعیت پیشرفت این طرح در بدنه اداری استان تصریح کرد: طبق گزارشهای ثبتی، تاکنون ۲۸ دستگاه اجرایی در استان برای نصب سامانههای خورشیدی اقدام کردهاند که بخشی از آنها وارد مدار شده و مابقی در مرحله عملیاتی قرار دارند؛ سایر ادارات نیز مکلفند سریعاً این پروژه را نهایی کنند، چرا که در زمان ناترازی، اولویت قطعی برق با دستگاههایی است که در این حوزه کوتاهی کردهاند.
حبیبی با اشاره به پروژه افتتاحشده افزود: امروز شاهد راهاندازی نیروگاه خورشیدی ۱۵۰ کیلوواتی استانداری در محوطه پارکینگ این مجموعه هستیم که با یک کار جهادی در مدت کوتاه دو ماه به بهرهبرداری رسید؛ این اقدام به عنوان یک الگوی عملیاتی انجام شد تا ثابت کنیم خط مقدم حاکمیتی استان در تامین انرژی پاک پیشرو است.
وی هدف اصلی از توسعه نیروگاههای کوچکمقیاس در بخش اداری را کاهش فشار بر شبکه سراسری خواند و خاطرنشان کرد: اولویت اصلی ما در مدیریت توزیع بار، تأمین پایدار برق بخش خانگی و صیانت از چرخ تولید در بخشهای صنعتی و کشاورزی است؛ بنابراین با انتقال بار مصرفی ادارات به سمت نیروگاههای تجدیدپذیر، تلاش میکنیم تا در ایام پیک مصرف مانع از اعمال محدودیت و قطعی برق ناخواسته برای مردم شویم.
استاندار کرمانشاه در پایان با قدردانی از تلاشهای بخش خصوصی و شرکتهای تابعه وزارت نیرو، بر لزوم فرهنگسازی همگانی تاکید کرد و گفت: توسعه زیرساختها به تنهایی راهگشا نیست و حتماً باید صرفهجویی و مدیریت مصرف به عنوان یک دستور کار جدی توسط عموم مردم و نهادها رعایت شود تا امسال را با کمترین چالش در حوزه انرژی پشت سر بگذاریم.
