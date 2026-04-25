به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسنوند در سخنانی، اظهار داشت: منابع طبیعی امانتی گران‌بها است و وظیفه ما است که از آن به بهترین نحو نگهداری کرده و آن را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم. بر همین اساس، دو سال پیش پیشنهادی مبنی بر به‌کارگیری نیروهای زندانی که احکام جایگزین حبس برایشان صادر شده، برای مشارکت در طرح‌های درخت‌کاری و منابع طبیعی ارائه شد.

وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با معاون اجرای احکام و مسئولان اداره منابع طبیعی، افزود: با همکاری این نهادها، نیروهای موردنیاز برای اجرای طرح‌های درخت‌کاری در بام لرستان و کمربند سبز شهرستان خرم‌آباد، شناسایی و معرفی شده‌اند. این نیروها یا بر اساس حکم قضایی مکلف به انجام فعالیت‌های درخت‌کاری به‌جای تحمل حبس هستند، یا این که احکام مالی آن‌ها پس از طرح در شورای طبقه‌بندی زندان، در اختیار شرکت‌ها و پیمانکارانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، قرار می‌گیرد.

دادستان مرکز لرستان بر نظارت دقیق بر عملکرد این نیروها تأکید کرد و افزود: ما به طور مرتب بر روند اجرای این پروژه‌ها نظارت داریم تا از ارائه خدمات بهینه و کارایی لازم اطمینان حاصل کنیم. در صورت عدم رضایت از عملکرد، نیروهای جایگزین معرفی خواهند شد.

حسنوند با ابراز خرسندی از نتایج حاصل شده، ادامه داد: گزارش‌های دریافتی حاکی از گسترش فضای سبز و افزایش چشمگیر کاشت درخت در خرم‌آباد است. این طرح نه‌تنها به زیباسازی شهر کمک کرده، بلکه گامی مهم در راستای اجرای سند تحول قضایی و استفاده از ظرفیت‌های مغفول مانده در جامعه است.

وی همچنین از مردم استان درخواست کرد تا با مشارکت در امر درخت‌کاری، به سرسبزی و نشاط استان لرستان کمک کنند و تصریح کرد: باتوجه‌به فصل بهار و تأکیدات مقام معظم رهبری بر اهمیت کاشت درخت، از تمامی هم‌وطنان تقاضا دارم تا با کاشت حداقل یک درخت در خانواده، در ایجاد هوای پاک و استانی سرسبز برای آینده سهیم باشند.