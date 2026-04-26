مهدی خوئینی تولیدکننده حوزه مد و لباس در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت تولید در ایام جنگ رمضان گفت: در این ایام و با توجه به آسیب واردشده به بخش پتروشیمی، طبیعی است که تولیدکنندگان با کمبود مواد اولیه روبهرو شوند و این موضوع میتواند منجر به افزایش قیمتها گردد. بنابراین لازم است شرایط پس از بحران بهگونهای مدیریت شود که نه مصرفکننده آسیب ببیند و نه تولیدکننده متضرر شود. به نظر من این موضوع باید در سه سطح تولیدکننده، دولت و مصرفکننده مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: در سطح تولیدکننده، مهمترین اقدام مدیریت هوشمندانه موجودی انبار است. در شرایط فعلی دیگر نمیتوان ابتدا طرح تولید را تعریف کرد و سپس به دنبال تأمین مواد اولیه رفت، بلکه باید بر اساس موجودی واقعی انبار تصمیمگیری شود و متناسب با مواد موجود، تولید انجام گیرد.
تمرکز باید بیشتر بر تولید محصولات پایه و پرمصرف باشد
این تولیدکننده خاطرنشان کرد: تمرکز باید بیشتر بر تولید محصولات پایه و پرمصرف باشد و از ورود به تولید محصولات ریسکی یا با بازار نامطمئن پرهیز شود. همچنین کاهش ضایعات بهویژه در بخشهایی مانند میز برش در صنعت پوشاک اهمیت زیادی دارد؛ اگر پیش از این به طور میانگین ۱۵ درصد ضایعات وجود داشته، باید با مدیریت دقیق و بهینهسازی فرآیندها این رقم به سطح تکرقمی کاهش یابد تا از همان میزان مواد اولیه، محصول بیشتری تولید شود و هزینه سربار کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی اصل بقا بر سودآوری کوتاهمدت ارجح است، بنابراین تولیدکننده باید با مهندسی بهای تمامشده و حتی کاهش حاشیه سود، تلاش کند حضور خود را در بازار حفظ کند.
خوئینی گفت: در سطح دولت نیز نقش بسیار پررنگ است، زیرا هم باید از تولیدکننده حمایت کند و هم مراقب منافع مصرفکننده باشد. با توجه به اختلال ایجادشده در تأمین برخی مواد اولیه مانند الیاف و چیپس پلیاستر، دولت باید از یک سو فرهنگسازی گستردهای در حمایت از تولید ملی انجام دهد تا خرید کالای ایرانی به یک ارزش اجتماعی تبدیل شود و از سوی دیگر با احتکار و سوءاستفادهگری بهصورت جدی و قاطع برخورد کند تا بازار دچار التهاب نشود.
وی افزود: در صورت لزوم میتوان بهصورت کوتاهمدت و مدیریتشده از بازار داخلی حمایت کرد، مشروط بر آنکه استانداردهای کیفی رعایت شود و حقوق مصرفکننده نادیده گرفته نشود. در مجموع، عبور از این شرایط نیازمند مدیریت هوشمندانه منابع، همدلی میان بخش خصوصی و دولت و اولویت دادن به پایداری و تداوم تولید است.
دولت بازار بهتری برای فروش محصولات داخلی فراهم کند
این تولیدکننده گفت: برای نجات تولیدکنندگان و حفظ تداوم چرخه تولید، لازم است دولت بازار بهتری برای فروش محصولات داخلی فراهم کند تا تولیدکننده بتواند با اعتماد بیشتری فعالیت خود را ادامه دهد.
وی ادامه داد: ایجاد مشوقهای فروش داخلی، تسهیل صادرات منطقهای و برگزاری نمایشگاههای دائمی محصولات ایرانی میتواند گام مؤثری در این زمینه باشد.
خوئینی گفت: از طرفی یکی از مهمترین اقدامات کوتاهمدت دولت باید بازسازی سریع زیرساختهای پتروشیمی آسیبدیده باشد تا این صنایع هرچه زودتر به چرخه تولید بازگردند. هرچند میدانیم این روند تدریجی است، اما تسریع آن تأثیر قابلتوجهی در ثبات بازار و کاهش فشار بر صنایع پاییندستی خواهد داشت.
وی افزود: در بخش مردمی نیز خوشبختانه پس از حوادث اخیر همدلی و انسجام چشمگیری میان مردم و ارکان نظام شکل گرفته است. این سرمایه اجتماعی ارزشمند را میتوان به حوزه صنعت نیز گسترش داد. یعنی همانگونه که در موضوعات ملی، امنیتی و اجتماعی اتحاد ملی شکل گرفت، در عرصه اقتصادی نیز لازم است همین روحیه همکاری ادامه پیدا کند.
این تولیدکننده خاطرنشان کرد: اگر دولت نقش حمایتی و سیاستگذاری مؤثر خود را ایفا کند و در مقابل، مردم نیز با رفتار مسئولانه در مصرف و حمایت از کالای داخلی همراهی کنند، بدون شک میتوان بخش بزرگی از فشار وارده به تولیدکنندگان را مهار کرد. در واقع، رفتار مصرفکننده به عنوان آخرین حلقه زنجیره تولید، نقشی تعیینکننده در نجات تولید ملی دارد.
وی افزود: حادثه اخیر(اصابت به بخشی از پتروشیمی) نهتنها جنایتی آشکار از سوی دشمنان بود بلکه سند روشنی از واقعیت دشمنی آنها با پیشرفت کشور ماست. اما در عین حال، جهان پس از این رویداد، نگاه متفاوتی به ایران خواهد داشت.
بسیاری از برندهای بزرگ به دلیل تابآوری بالاتر توانستهاند بحرانها را پشت سر بگذارند
خوئینی گفت: تجربه تاریخ نشان میدهد که دوره پس از جنگ، فرصتی برای بازسازی و تثبیت جایگاه کشور در عرصه بینالمللی است. با قدرت و تابآوریای که ملت ایران در این دوران نشان داد، به نظر میرسد صنایع و بهویژه تولیدکنندگان داخلی در آینده نزدیک بتوانند به بازارهایی دست یابند که پیش از جنگ تجربه نکرده بودند.
وی بیان کرد: هرچند آسیبها و زیانهایی در این دوره متحمل شدیم، اما اگر برای صنایع کشور تابآوری و مقاومسازی ساختاری تعریف شود، این آسیبها قابل جبران خواهند بود.
این تولیدکننده گفت: صنعت پوشاک نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ بسیاری از برندهای بزرگ به دلیل تابآوری بالاتر توانستهاند بحرانها را پشت سر بگذارند. بنابراین باید آموزش، مدیریت و سرمایهگذاری را در جهت افزایش تابآوری بنگاههای کوچک و متوسط تقویت کنیم. من شخصاً امیدوارم همانگونه که در عرصههای ملی قدرت و انسجام ما به جهانیان نشان داده شد، در عرصه صنعت نیز شاهد دوران جدیدی از رشد، خودباوری و گسترش بازارهای داخلی و خارجی باشیم.
نظر شما