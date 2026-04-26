وفایی: انسجام تاریخی ملت، پاسخ قاطع به فشارها و تهدیدها است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد وفایی شامگاه در تجمع مردمی شهر سنندج با اشاره به شرایط خاص کشور در دهههای اخیر اظهار کرد: ملت ایران بیش از ۲۵ سال تحت شدیدترین و کمسابقهترین تحریمهای جهانی قرار داشته و این فشارها بهروشنی نشان میدهد که یک ملت چگونه میتواند در برابر محدودیتها ایستادگی کند.
وی افزود: در مقاطعی، تقریباً تمامی ارکان دفاعی، نظامی و اطلاعاتی کشور هدف تهدید و فشار قرار گرفت و بسیاری از تحلیلگران جهانی انتظار فروپاشی ایران را داشتند، اما برخلاف این پیشبینیها، انسجامی کمنظیر در میان مردم شکل گرفت.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه پیش از هرگونه درگیری، فضاسازی رسانهای و تهدیدهای گستردهای علیه کشور صورت گرفت، تصریح کرد: در حالی که در برخی کشورها تنها با انتشار خبر حرکت یک ناو نظامی، بیثباتی ایجاد میشود، ملت ایران در برابر چنین تهدیداتی، ثبات و آرامش خود را حفظ کرد.
وفایی ادامه داد: آنچه ایران را در این شرایط حفظ کرده، صرفاً قدرت نظامی نیست، بلکه «تابآوری» به معنای توان پذیرش فشار، بازیابی سریع و واکنش مؤثر است؛ موضوعی که در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و ساختاری نمود پیدا کرده است.
وی با اشاره به پایداری زنجیره تأمین کالاهای اساسی در شرایط سخت افزود: با وجود فشارها، هیچگونه اختلال جدی در تأمین نیازهای اساسی مردم ایجاد نشد و این نشاندهنده تابآوری اقتصادی کشور است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان تأکید کرد: در کنار همه این مؤلفهها، عنصر اصلی «انسان» و سرمایه اجتماعی است که موجب تقویت این تابآوری شده و ساختار کشور را از وابستگی به افراد خارج کرده است.
وفایی خاطرنشان کرد: تجربههای تاریخی نشان میدهد که ایران در بزنگاهها با اتکا به همین سرمایه انسانی و انسجام ملی توانسته مسیر خود را ادامه دهد و امروز نیز این همدلی و وحدت، مهمترین پشتوانه کشور است.
وی در پایان با آرزوی سلامتی و عزت برای مردم ایران گفت: حفظ این انسجام و همدلی، کلید عبور از چالشها و تضمینکننده آیندهای پایدار برای کشور خواهد بود.
