پرداخت وام ودیعه جنگ تحمیلی سوم به ۱۲۱۰ خانوار توسط بانک مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، سعیدرضا کوهی، معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور اعتباری از نقش پیشرو این بانک و تخصیص نیمی از اعتبار ویژه این طرح برای وام‌دهی حمایت از هم‌وطنانی که منازلشان در جریان جنگ رمضان آسیب دیده است خبر داد.

معاون مدیرعامل بانک مسکن عنوان کرد: مجموعاً ۲ هزار میلیارد تومان (۲همت) اعتبار برای پرداخت وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن جنگ رمضان برای ساکنان منازل آسیب‌دیده در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه با تأکید بر نقش پیشرو بانک مسکن در تأمین مالی این طرح، خاطرنشان کرد: نیمی از کل اعتبار حمایتی، یعنی یک هزار میلیارد تومان (یک همت)، به طور کامل از محل منابع داخلی بانک مسکن تخصیص یافته تا روند پرداخت وام با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود. نیم دیگر این اعتبار نیز از سوی صندوق ملی مسکن تأمین شده است.

معاون امور اعتباری بانک مسکن با اشاره به پیشرفت عملیاتی این طرح افزود: بانک مسکن با تمام توان در کنار آسیب‌دیدگان است و تا ۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، وام ودیعه جنگ رمضان به ۱۲۱۰ متقاضی از میان معرفی شدگان از سوی سامانه حمایتی مسکن پرداخت شده است. میزان وام پرداختی تاکنون ۶ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال است.

کوهی در پایان تأکید کرد که بانک مسکن با تکیه بر منابع داخلی خود، متعهد به تسریع در فرآیند پرداخت‌هاست تا ساکنان منازل آسیب‌دیده بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن دغدغه اسکان خود را برطرف کنند.

چگونه وام ودیعه جنگ رمضان دریافت کنیم؟

گفتنی است، وام ودیعه مسکن جنگ رمضان با همکاری بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی(صندوق ملی مسکن) در تمامی شهرها و روستاها(به استثنای کلان‌شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) به ساکنان واحدهای آسیب‌دیده غیرقابل سکونت که پس از بررسی های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مشمول این وام شوند، تعلق می‌گیرد.

میزان سقف فردی این وام شامل حداکثر ۳ میلیارد ریال برای روستائیان، حداکثر ۴ میلیارد ریال برای ساکنان شهرهای کوچک (تا ۲۵ هزار نفر جمعیت)، حداکثر ۶ میلیارد ریال برای ساکنان شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت و نیز حداکثر ۷ میلیارد ریال برای ساکنان مراکز استان‌ها (به استثنای کلان‌شهرها) تعیین شده است.

مدت بازپرداخت برای واحدهایی که نیاز به تعمیر دارند حداکثر ۱۲ ماه و برای واحدهای نیازمند احداث و مقاوم‌سازی حداکثر ۲۴ ماه در نظر گرفته شده است که بازپرداخت آن به صورت یکجا و پس از پایان مدت قرارداد خواهد بود.

هموطنانی که منازل آنان دچار آسیب جنگ رمضان شده است، می‌توانند پس از معرفی توسط بنیاد مسکن، جهت دریافت وام در سامانه حمایتی مسکن به آدرس saman.mrud.ir ثبت نام کنند.