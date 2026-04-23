حبیبی: معیشت مرزنشینان با اجرای سامانه گرمسیری تضمین شد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر پنجشنبه در ادامه بازدیدهای میدانی خود و در جریان دوازدهمین سفر شهرستانی سال جاری به شهرستان سرپل‌ذهاب، از روند اجرایی شبکه سامانه گرمسیری بازدید کرد. وی در این بازدید که با همراهی سرپرست معاونت اقتصادی استانداری، فرماندار سرپل‌ذهاب، مدیرکل جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولان محلی انجام شد، تحقق رؤیای دیرینه مرزنشینان را ثمره و میراث ماندگار امام و رهبر شهید دانست.

استاندار کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابعاد این طرح عظیم ملی، اظهار کرد: سامانه گرمسیری به عنوان بزرگ‌ترین پروژه آبی-خاکی غرب کشور، نقش بی‌بدیلی در تحول چشمگیر اقتصاد و معیشت مرزنشینان ایفا کرده است و نه تنها ضریب امنیت پایدار را در نقاط صفر مرزی ارتقا بخشیده، بلکه جایگاه بخش کشاورزی استان را در سطح ملی به شدت بهبود داده است.

حبیبی با تشریح اهداف این طرح، افزود: هدف‌گذاری نهایی مدیریت ارشد استان، تبدیل بالغ بر ۳۴ تا ۳۵ هزار هکتار از اراضی دیم مناطق غربی کرمانشاه به کشت آبی است که خوشبختانه امروز شاهد به ثمر نشستن بخش عظیمی از آن هستیم و حدود ۲۳ هزار هکتار از این اراضی زیر بار شبکه رفته و در مرحله بهره‌برداری توسط کشاورزان قرار دارد.

وی در ادامه به بازدید سال گذشته خود از دشت «قلعه‌شاهین» اشاره و تصریح کرد: سال گذشته یکی از مطالبات و دغدغه‌های جدی مردم این خطه، تسریع در روند آبرسانی بود، اما امروز با افتخار می‌بینیم که تمامی ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی زراعی این بخش زیر کشت آبی رفته و حتی یک وجب زمین دیم در این منطقه باقی نمانده است؛ این تابلوی سرسبز، نویدبخش رونق اشتغال و شکوفایی اقتصاد در این دیار است.

مدیر ارشد استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به تأثیر شگرف این طرح بر امنیت غذایی کشور پرداخت و بیان کرد: برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که با تکمیل نهایی این پروژه، حداقل ۵۰۰ هزار تن به مجموع ظرفیت تولیدات کشاورزی استان افزوده می‌شود. با توجه به تولید محصولات راهبردی همچون گندم و چغندرقند، ایجاد صنایع تبدیلی به یک ضرورت تبدیل شده و ما به شدت پیگیر جذب سرمایه‌گذاران برای احداث واحدهای فرآوری از جمله کارخانه قند و صنایع مرتبط با گندم در غرب استان هستیم.

حبیبی مهم‌ترین دستاورد اجرای سامانه گرمسیری را تثبیت جمعیت روستایی و ماندگاری مردم برشمرد و گفت: دولت سیزدهم در کنار ارائه خدمات زیربنایی مانند توسعه راه‌ها، گازرسانی و برق‌رسانی، با تأمین آب پایدار کشاورزی، معیشت مرزداران را تضمین کرده است تا این عزیزان با انگیزه‌ای مضاعف به تولید ثروت و حراست از مرزهای میهن بپردازند.

استاندار کرمانشاه در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه جهاد کشاورزی، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، پیمانکاران پروژه، فرمانداری سرپل‌ذهاب و پیگیری‌های مستمر نماینده مردم در مجلس، وعده داد که اراضی باقی‌مانده در منطقه «بشیوه» و سایر نقاط شهرستان سرپل‌ذهاب نیز تا پایان سال جاری به طور کامل به شبکه مدرن آبیاری متصل شوند.