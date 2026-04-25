رضا داودی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اهمیت نگهداری صحیح کنتورهای آب اظهار کرد: بی‌توجهی به حفاظت از کنتور، یکی از عوامل اصلی خرابی و افزایش هزینه مصرف برای مشترکان است.

وی افزود: نبود پوشش مناسب در فصل سرما و همچنین جابه‌جایی کنتور بدون هماهنگی با کارشناسان، از جمله دلایل مهم آسیب‌دیدگی این تجهیزات محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت آبفای استان کرمانشاه تصریح کرد: در برخی موارد، نبود درپوش چاله کنتور نیز باعث شکستگی یا اختلال در عملکرد آن شده که این موضوع علاوه بر هدررفت آب، هزینه‌های اضافی برای مشترکان به همراه دارد.

داودی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این حوزه گفت: در سال گذشته، با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، ۱۲ هزار کنتور فرسوده در سطح استان تعویض شد که نقش مؤثری در کاهش هدررفت آب داشته است.

وی ادامه داد: این اقدام علاوه بر مدیریت مصرف، به حفظ منابع آب شرب سالم و بهداشتی نیز کمک کرده است.

مدیرعامل آبفای استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه خرابی در کنتور، می‌توانند از طریق سامانه ۱۲۲ موضوع را اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان نسبت به رفع مشکل اقدام شود.