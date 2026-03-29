به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد فرآیند قرائت کنتور آب مشترکان در سطح استان از روز دوشنبه دهم فروردین‌ماه ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، مأموران قرائت کنتور این شرکت از تاریخ اعلام‌شده برای ثبت میزان مصرف مشترکان به منازل و واحدهای مشترکان مراجعه خواهند کرد.

در این اطلاعیه از شهروندان درخواست شده است با مأموران شرکت آب و فاضلاب که با لباس‌های متحدالشکل و کارت شناسایی معتبر مراجعه می‌کنند، همکاری لازم را داشته باشند.

شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه همچنین تأکید کرده است شهروندان در صورت مراجعه افراد بدون لباس فرم یا کارت شناسایی معتبر، موضوع را از طریق مراجع مربوطه پیگیری کنند.

گفتنی است قرائت منظم کنتور آب با هدف ثبت دقیق میزان مصرف مشترکان و بهبود روند ارائه خدمات در سطح استان انجام می‌شود.