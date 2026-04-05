ناصر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رویکردهای جدید شرکت گاز استان کرمانشاه در سال جاری، اظهار کرد: برنامههای این مجموعه با محوریت افزایش بهرهوری، بهینهسازی، هوشمندسازی و مدیریت مصرف تدوین شده است.
وی افزود: ارتقای بهرهوری از طریق اصلاح فرآیندها، استفاده از فناوریهای نوین، آموزش نیروی انسانی و بهبود مدیریت زمان از مهمترین اولویتهای کاری در سال ۱۴۰۵ به شمار میرود.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع ملی تصریح کرد: شناسایی و کاهش هدررفت انرژی از برنامههای اصلی شرکت است و در این مسیر، بررسی دقیق نقاط اتلاف و استفاده از ظرفیتهای تخصصی در دستور کار قرار دارد.
حسینی ادامه داد: حذف نشتیهای شبکه گازرسانی و انجام پایشهای مستمر نیز بهصورت جدی دنبال میشود تا عملکرد شبکه به سطح مطلوبتری برسد.
وی با اشاره به توسعه هوشمندسازی گفت: اجرای طرحهای هوشمند در موتورخانهها و مدیریت مصرف مشترکان، بهویژه در بخشهای پرمصرف، از اولویتهای مهم امسال است.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و استفاده بهینه از منابع انرژی دنبال میشود و مدیریت مصرف بهعنوان یک راهبرد اساسی مورد توجه قرار دارد.
نظر شما