بهشت محمدی میزبان کاروان نور؛ تجدید عهد مردم سنندج با شهدا و امام رضا

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: همزمان با دهه کرامت، فضای شهر سنندج رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است؛ عطر معنویت در کوچهها و خیابانها پیچیده و دلهای مردم با نام امام مهربانیها گره خورده است.
در این میان، حضور کاروان «زیر سایه خورشید» بهعنوان یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی ـ مذهبی این ایام، جلوهای ویژه از ارادت مردم این دیار به ساحت مقدس امام رضا(ع) را به نمایش گذاشت.
آغاز یک حضور معنوی در جوار شهدا
نخستین برنامه کاروان خادمان حرم رضوی در استان کردستان، ظهر شنبه حضور در گلزار شهدای «بهشت محمدی» سنندج بود؛ مکانی که عطر ایثار و شهادت در آن جاری است و هر وجب آن روایتگر رشادت مردانی است که جان خود را در راه آرمانهای انقلاب اسلامی فدا کردند.
با ورود کاروان حامل پرچم متبرک آستان قدس رضوی، جمع زیادی از مردم، خانوادههای شهدا و مسئولان استانی در این مکان حضور یافتند.
فضای مراسم، سرشار از احساسات معنوی و حال و هوای خاصی بود؛ پرچم سبز رضوی بر فراز دستان مردم میدرخشید و اشک شوق در چشمان بسیاری از حاضران حلقه زده بود.
خادمان حرم مطهر امام رضا(ع) در این آیین، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، با حضور بر مزار آنان به غبارروبی و عطرافشانی قبور پرداختند؛ اقدامی نمادین که پیوند عمیق میان فرهنگ رضوی و فرهنگ ایثار و شهادت را به تصویر کشید.
تجلی فرهنگ ایثار در سایه پرچم رضوی
شرکتکنندگان در این مراسم، با قرائت فاتحه و ذکر صلوات، یاد و خاطره شهدای «جنگ رمضان» را گرامی داشتند؛ شهدایی که نامشان با مقاومت و غیرت گره خورده و همچنان الهامبخش نسلهای امروز و فردای جامعه هستند.
حضور پرچم متبرک رضوی در میان مزار شهدا، صحنههایی کمنظیر از همدلی و معنویت را رقم زد؛ گویی این پرچم، پیامآور استمرار راه شهدا و یادآور ارزشهایی بود که آنان برای آن جانفشانی کردند.
لبیک به پیام پیامبر(ص)؛ قرآن و عترت
در حاشیه این مراسم، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت دهه کرامت، این آیین را تجلی لبیک مردم به پیام پیامبر اسلام(ص) دانست.
حجتالاسلام سید محمد سادات در سخنانی اظهار کرد: پیامبر عظیمالشأن اسلام(ص) در واپسین لحظات عمر شریف خود، دو امانت گرانبها یعنی قرآن و عترت را به امت اسلامی سپردند و امروز چنین مراسمهایی نشاندهنده پایبندی مردم به این وصیت نورانی است.
وی با اشاره به جایگاه ویژه امام رضا(ع) در هویت ایرانیان افزود: اگر در گذشته ایران را با تمدنهای تاریخی میشناختند، امروز این سرزمین با نام امام رضا(ع) شناخته میشود و نور غیرت و معنویت از مشهدالرضا به سراسر جهان میتابد.
شعائر الهی؛ جلوهای از تقوای دلها
در ادامه این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین الهی خراسانی، استاد حوزه و دانشگاه، با استناد به آیهای از قرآن کریم، حضور مردم در این آیین را نشانهای از تعظیم شعائر الهی دانست.
وی اظهار کرد: هر آنچه دلها را متوجه خداوند کند، از مصادیق شعائر الهی است و بیتردید احترام به پرچم متبرک حرم امام رضا(ع) نیز در همین راستا قرار دارد.
استقبال گسترده مردم سنندج از خادمان حرم رضوی، جلوهای از عشق دیرینه به امام مهربانیها و تجدید میثاق با آرمانهای شهدا بود
الهی خراسانی افزود: پیامبر اکرم(ص)، قرآن، مساجد و اهلبیت(ع) از مهمترین جلوههای شعائر الهی هستند و امام رضا(ع) نیز بهعنوان چراغ هدایت، جایگاهی ویژه در میان آنها دارد.
این استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر تقوای قلبی تصریح کرد: آنچه در این مراسمها دیده میشود، فراتر از ظواهر است و نشاندهنده ایمان عمیق و خلوص نیت مردم است؛ ایمانی که در بزنگاههای مختلف، پشتوانهای مستحکم برای جامعه اسلامی بوده است.
کردستان؛ استوار در برابر تهدیدها
الهی خراسانی در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط منطقه و دشمنیهای موجود اشاره کرد و گفت: مردم ایران، بهویژه مردم کردستان، با تکیه بر ایمان و محبت اهلبیت(ع)، در برابر همه تهدیدها ایستادگی کردهاند.
وی با بیان اینکه این ملت هرگز از دشمنان هراسی ندارد، افزود: حضور پرشور مردم در صحنههای مختلف، از جمله این مراسم، نشاندهنده روحیه مقاومت و ایستادگی آنان است.
فرصتی برای انتقال مفاهیم به نسل آینده
در حاشیه این آیین، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان نیز حضور کاروان «زیر سایه خورشید» را فرصتی مغتنم برای تقویت روحیه معنوی در جامعه دانست.
حمیدرضا گوهری اظهار کرد: این برنامهها بستر مناسبی برای انتقال مفاهیم ارزشمندی همچون ایثار، شهادت و فرهنگ رضوی به نسل کودک و نوجوان فراهم میکند.
وی افزود: امنیت و عزت امروز کشور مرهون خون پاک شهدایی است که در عملیاتهایی همچون «جنگ رمضان» جان خود را فدا کردند و وظیفه ماست که این مفاهیم را به نسلهای آینده منتقل کنیم.
کاروانی با پیام معنویت و همبستگی
کاروان «زیر سایه خورشید» که هر ساله در ایام دهه کرامت به نقاط مختلف کشور سفر میکند، امسال نیز با حضور در استان کردستان، برنامههای متعددی را در دستور کار دارد.
این کاروان امروز در دفتر نماینده ولی فقیه و استاندار کردستان نیز حضور مییابند و با مسئولان استان نیز دیدار خواهند کرد.
حضور در امامزاده هاجرخاتون سنندج، شرکت در تجمعات مردمی و برنامههای فرهنگی و همچنین حضور در آیینهای مختلف مذهبی شهرهای استان از جمله برنامههای این کاروان در روزهای آینده است.
این کاروان، با همراه داشتن پرچم متبرک حرم رضوی، تلاش میکند فضای شهرها را به عطر معنویت آراسته و دلهای مردم را به حریم نورانی امام رضا(ع) پیوند دهد.
مراسم استقبال از کاروان «زیر سایه خورشید» در سنندج، تنها یک آیین نمادین نبود؛ بلکه روایتی زنده از پیوند عمیق مردم این دیار با فرهنگ رضوی، ارزشهای دینی و آرمانهای شهدا بود.
حضور خادمان حرم امام رضا(ع) در گلزار شهدای سنندج و همراهی گسترده مردم، صحنههایی سرشار از ارادت، اشک و معنویت را در دهه کرامت رقم زد.
حضوری که نشان داد در دل کوههای کردستان، ایمان و عشق به اهلبیت(ع) همچنان زنده و جاری است و این سرمایه معنوی، بزرگترین پشتوانه برای عبور از چالشها و ساختن آیندهای روشن خواهد بود.
