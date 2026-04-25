استاد حوزه و دانشگاه: پرچم رضوی نماد حیات طیبه و مقاومت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی الهی خراسانی، عصر شنبه در مراسم استقبال از کاروان فرهنگی ـ معنوی «زیر سایه خورشید» که در زیارتگاه امامزاده هاجره خاتون سنندج برگزار شد، با قرائت دعای آغازین و ابراز خرسندی از حضور در جمع مردم، اظهار کرد: پس از طی مسیر طولانی، امروز در کنار مردم عاشق اهلبیت(ع) و ارادتمندان امام رضا(ع) توفیق حضور در محفل نورانی پرچم متبرک رضوی را یافتهایم.
وی با اشاره به جایگاه این پرچم در گسترش معنویت گفت: این بیرق متبرک، دلها را به حرم مطهر امام رضا(ع) در مشهد مقدس پیوند میدهد و میتواند زمینهساز شرفیابی زائران به بارگاه نورانی آن حضرت باشد.
الهی خراسانی با بیان اینکه فرهنگ اهلبیت(ع) مسیر بندگی خداوند را روشن میسازد، افزود: پرچم رضوی یادگار حقیقتی از بهشت است و بر اساس روایات، خراسان و حرم امام رضا(ع) «روضة من ریاض الجنة» و قطعهای از بهشت معرفی شده است؛ بنابراین باید قدر این نعمت معنوی دانسته شود.
این استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر جایگاه والای محبت اهلبیت(ع) تصریح کرد: آنان که در جوار امام رضا(ع) هستند، در حقیقت در متن نعمت الهی قرار دارند و این فرصت، نعمتی بزرگ و کمنظیر است.
وی در ادامه با اشاره به شرایط جهانی اظهار داشت: امروز جهان با جریانهایی مواجه است که به دنبال گسترش ظلم، فساد و تحمیل سبک زندگی جهنمی بر بشریت هستند، اما ملت ایران با تکیه بر ایمان و فرهنگ اهلبیت(ع) در برابر این جریان ایستادگی کرده است.
الهی خراسانی با بیان اینکه دشمنان در تلاش برای تضعیف ملتها هستند، گفت: تجربههای اخیر نشان داده است که ملت ایران با شجاعت و بصیرت در برابر تهدیدها ایستاده و مسیر عزت را انتخاب کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مفاهیم دینی و کلام امیرالمؤمنین(ع) افزود: ارزش انسانها فراتر از دنیا و در گرو بهشت الهی است و انسان مؤمن نباید خود را به کمتر از آن بفروشد.
این استاد حوزه و دانشگاه در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه معنوی و مقاومت، خاطرنشان کرد: پرچم رضوی حامل پیام آسمانی حیات طیبه است و ملت ایران باید با توکل بر خدا و تمسک به اهلبیت(ع) در برابر فشارها و جریانات معاند با قدرت و استقامت بایستد.
