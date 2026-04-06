به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) اعلام کرد هشت عضو ائتلاف اوپک‌پلاس شامل عربستان سعودی، روسیه، عراق، امارات متحده عربی، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان که پیش‌تر در آوریل و نوامبر ۲۰۲۳ کاهش‌های داوطلبانه عرضه را اعلام کرده بودند، روز یکشنبه ۱۶ فروردین به‌صورت مجازی برای بررسی وضعیت بازار جهانی نفت گفت‌وگو کردند.

این هشت کشور در چارچوب تعهد جمعی خود برای حمایت از ثبات بازار، تصمیم گرفتند ۲۰۶ هزار بشکه از کاهش داوطلبانه روزانه یک‌میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه‌ای را که در آوریل ۲۰۲۳ تعیین شده بود، لغو کنند. بازگرداندن این میزان از لایه دوم کاهش عرضه قرار است از مه ۲۰۲۶ اجرا شود.

اعضا تأکید کردند احتمال دارد کل یا بخشی از این میزان، با توجه به شرایط بازار و به‌صورت تدریجی، دوباره لغو یا در صورت نیاز متوقف شود. آنها همچنین بر ضرورت حفظ انعطاف‌پذیری کامل برای توقف یا معکوس کردن روند لغو کاهش‌ها، از جمله بازگرداندن کاهش داوطلبانه روزانه دو میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه‌ای اعلام‌شده در نوامبر ۲۰۲۳، تأکید کردند.

به گفته اوپک، این تصمیم فرصتی برای کشورهای مشارکت‌کننده ایجاد می‌کند تا روند اجرای برنامه‌های جبرانی خود را تسریع کنند. هشت عضو ائتلاف نیز اعلام کردند بر پایبندی کامل به توافقنامه همکاری و ادامه رصد شرایط با هماهنگی کارگروه وزارتی نظارت بر توافق اوپک‌پلاس تأکید دارند.

این کشورها همچنین بر ضرورت جبران کامل مازاد تولید از ژانویه ۲۰۲۴ تأکید کرده و مقرر کردند برای بررسی وضعیت بازار، میزان پایبندی و جبران مازاد عرضه، نشست‌های ماهانه برگزار کنند.

هشت عضو اوپک‌پلاس مطابق بیانیه نشست شصت‌وپنجم کارگروه وزارتی، بر اهمیت حفاظت از مسیرهای عرضه انرژی و هشدار نسبت به حمله به زیرساخت‌های نفتی تأکید کردند. آنها یادآور شدند که بازگشت ظرفیت تولید در تأسیسات آسیب‌دیده روندی پرهزینه و زمان‌بر است و هرگونه حمله یا اختلال در مسیرهای عرضه می‌تواند نوسان بازار را افزایش دهد و ثبات جهانی انرژی را تضعیف کند.

در پایان، این کشورها از ابتکار برخی اعضا برای تضمین تداوم عرضه و کاهش نوسان بازار قدردانی کرده و اعلام کردند نشست بعدی آنها سوم مه ۲۰۲۶ (۱۳ اردیبهشت) برگزار خواهد شد.