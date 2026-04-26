ویزیت آنلاین مادران باردار در جنگ

خبرگزاری مهر - گروه سلامت: در روزهایی که جنگ و بحران، دسترسی بسیاری از مادران باردار را به خدمات پزشکی محدود کرده، بازوی رایگان مشاوره و ویزیت زنان باردار در پیام‌رسان بله به کمک آمده است. این طرح که با هدف حمایت از مادران باردار در شرایط سخت راه‌اندازی شده، حالا صدها پزشک داوطلب را در کنار خود دارد.

یکی از این پزشکان، فاطمه شاهجوئی است که در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از جزئیات فعالیتش در این طرح سخن گفت.

هدف من کمک به مردم در این شرایط سخت بود

شاهجوئی در ابتدای این گفت‌وگو درباره انگیزه‌اش برای مشارکت در این طرح، اظهار کرد: هدفم از شرکت در بازوی رایگان مشاوره و ویزیت زنان باردار این بوده است که من هم به نوع خود در این شرایط جنگی کمکی به مردم کرده باشم.

وی با اشاره به اهمیت توجه به سلامت مادران باردار در این برهه حساس افزود: در شرایط فعلی که بسیاری از مادران باردار امکان مراجعه حضوری به پزشک را ندارند، احساس کردم وظیفه دارم در این طرح مشارکت کنم و سهم کوچکی در کاهش دغدغه‌های آن‌ها داشته باشم.

خدمات متنوع برای آرامش خیال مادران

این پزشک داوطلب درباره خدمات قابل ارائه در این بازو توضیح داد: در این طرح امکان پرسش و پاسخ بین پزشک و مادر باردار وجود دارد. مادران می‌توانند هر سوال یا نگرانی که دارند را مطرح کنند.

وی ادامه داد: تاکنون بیشتر فعالیتم مشاوره و مواردی هم نسخه‌نویسی بوده است. سعی می‌کنم در حد امکان به سؤالات آنها پاسخ دهم و در صورت نیاز، نسخه مناسب تجویز کنم.

راهکارهای کاهش استرس مادران باردار

شاهجوئی در پاسخ به سؤالی درباره راه‌های کاهش استرس در مادران باردار اظهار کرد: به صورت مشاوره و گفت‌وگو می‌توان تا حدودی استرس را کاهش داد. بسیاری از مادران باردار فقط نیاز دارند که کسی به حرف‌هایشان گوش دهد و نگرانی‌های‌شان را بشنود.

وی افزود: در مواردی با راه‌های کاهش استرس از طریق طب ایرانی آشنا هستم و این توصیه‌ها را ارائه می‌دهم. البته در نهایت و در صورت نیاز، می‌توان به سمت دارودرمانی پیش رفت.

این پزشک با تأکید بر اهمیت توجه به سلامت روان مادران باردار خاطرنشان کرد: استرس نه تنها روی سلامت مادر تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه می‌تواند روی جنین نیز تاثیر داشته باشد. بنابراین کنترل استرس در این دوران بسیار مهم است.

استقبال خوب و تأثیرگذاری قابل توجه

شاهجوئی در ارزیابی خود از این طرح گفت: تاکنون استقبال خوبی از این طرح شده است. تعداد مراجعه‌کنندگان روز به روز در حال افزایش است که نشان‌دهنده نیاز واقعی جامعه به چنین خدماتی است.

وی با ابراز امیدواری از تأثیرگذاری این طرح افزود: این طرح می‌تواند باعث کاهش استرس مادران باردار شود، به‌ویژه در شرایطی که نمی‌توانند به صورت حضوری به پزشک مراجعه کنند. چون یک پاسخگوی بیست و چهار ساعته می‌توانند در کنار خود داشته باشند و سوالاتشان را بپرسند.

فقط لازم است مادران باردار اپلیکیشن بله را نصب کنند و این خدمات را از طریق ربات رسمی به آیدی @drjahadibot در پیام‌رسان بله دریافت کنند.