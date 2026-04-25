آغاز طرح واکسیناسیون تکمیلی کودکان ۲ تا ۶ سال در جزیره کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضانیا با اعلام این خبر اظهار کرد: این طرح ملی هم‌زمان در چهار دانشگاه علوم پزشکی کرمان، هرمزگان، خوزستان و سیستان و بلوچستان با هدف ارتقای ایمنی جامعه هدف در برابر بیماری‌های واگیردار اجرا می‌شود.

وی با اشاره به بازه زمانی اجرای این کمپین تصریح کرد: طرح واکسیناسیون تکمیلی MMR از ۱۲ تا ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در تمامی مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه‌های بهداشتی کیش اجرا خواهد شد. خانواده‌ها می‌توانند در نوبت صبح از ساعت ۸ الی ۱۳ برای تزریق واکسن فرزندان خود به این مراکز مراجعه کنند.

سرپرست مرکز بهداشت کیش درباره گروه هدف این طرح گفت: تمامی کودکان متولد ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ (کودکان ۲۴ تا ۷۲ ماهه) مشمول این واکسیناسیون هستند. طبق آمار، در مجموع ۲ هزار و ۷۳۵ کودک شامل ۲ هزار و ۵۷۳ کودک ایرانی و ۱۶۲ کودک از اتباع خارجی در جزیره کیش تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند.

رضانیا با تأکید بر ایمنی و استاندارد بالای واکسن‌های مورد استفاده، خاطرنشان کرد: واکسن MMR از جمله کم‌عارضه‌ترین واکسن‌های برنامه ایمن‌سازی کشوری است که اثربخشی آن در سطح جهانی به اثبات رسیده است.

وی همچنین به اقدامات اجرایی اشاره کرد و افزود: مراقبین سلامت بر اساس بلوک‌بندی‌های تعیین‌شده با خانواده‌های مشمول تماس خواهند گرفت. پیش از آغاز طرح نیز دوره‌های آموزشی و توجیهی لازم برای پرسنل درگیر در طرح برگزار شده است تا تمامی تزریق‌ها به صورت دقیق انجام و در سامانه «سیب» ثبت شود.

سرپرست مرکز بهداشت کیش در پایان از خانواده‌ها خواست با همراه داشتن کارت واکسن کودکان خود، در زمان مقرر به مراکز بهداشتی مراجعه کنند تا با مشارکت حداکثری، زنجیره انتقال این بیماری‌ها به طور کامل قطع شود.