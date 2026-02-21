پوشش ۱۳۸ درصدی مرحله دوم طرح تکمیلی واکسیناسیون فلج اطفال در کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضانیا با اشاره به اهمیت حفظ دستاوردهای کشور در ریشه‌کنی بیماری فلج اطفال، گفت: مرحله دوم طرح با تلاش گروه های سلامت و همکاری خانواده‌ها با موفقیت به پایان رسید.

وی افزود: در مجموع هزار و ۶۵۲ کودک در برابر ویروس وحشی فلج اطفال واکسینه شدند و از این آمار هزار و ۵۰۴ کودک ایرانی و ۱۴۸ کودک از اتباع خارجی بودند.

رضانیا خاطرنشان کرد: در روز پنجم اجرای طرح، ۴۴ کودک ایرانی و ۲ کودک از اتباع خارجی با قطره خوراکی واکسینه شدند.

سرپرست مرکز بهداشت کیش، گفت: پنج هزار و ۸۸۵ خانوار در کیش در اجرای مرحله دوم طرح تکمیلی واکسیناسیون فلج اطفال سرکشی شدند تا با شناسایی کودکان بازمانده از واکسیناسیون، آموزش‌های لازم نیز به خانواده‌ها ارائه شود.

رضانیا گفت: تداوم مراقبت‌های بهداشتی، مشارکت مردم و تلاش نیروهای سلامت، ضامن حفظ وضعیت بدون فلج اطفال در کیش خواهد بود و مرکز بهداشت با جدیت برنامه‌های مراقبتی و ایمن‌سازی را براساس برنامه زمان بندی ادامه می‌دهد.