از نجات جان ۷۲۰۰ نفر تا ارائه ۲۰۰ هزار مشاوره روانشناسی

به گزارش خبرنگار مهر، پیرحسین کولیوند رئیس هلال‌احمر در نشست نشست خبری که در ساختمان هلال احمر با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی برگزار شد؛ با اشاره به بهره‌مندی از ظرفیت بالای متخصصان داخلی اظهار داشت: حدود ۲ هزار و ۴۰۰ نفر از متخصصان حوزه‌های پزشکی، اجتماعی، روانپزشکی و روانشناسی به صورت داوطلبانه در کنار ما بودند و بیش از ۲۰۰ هزار نوبت مشاوره به هموطنان ارائه داده‌اند.

وی همچنین به خط تلفن ۴۰۳۰ اشاره کرد و گفت: آمار تماس‌ها و مشاوره‌های روانی-اجتماعی از مرز ۱۴۰ هزار تماس عبور کرده است که نشان از اعتماد عمومی به این سامانه دارد.

کولیوند با تاکید بر گستردگی آموزش‌ها در میان آحاد مردم، خاطرنشان کرد: نیروهای آموزش‌دیده ما بالغ بر ۱۱۰ هزار نفر هستند که در مقاطع مختلف زمانی برای آمادگی در برابر بحران‌ها و مخاطرات آموزش دیده‌اند.

وی با اشاره به پیشرفت‌های میدانی و تجهیزاتی، اظهار داشت: تنها چند روز پیش، ۱۳ دستگاه پیشرفته به ناوگان تجهیزات امدادی کشور اضافه شد که به گفته وی، توان عملیاتی هلال‌احمر را در مقایسه با گذشته به شکل «بسیار قوی‌تری» افزایش داده است.

نجات ۷ هزار و ۲۰۰ نفر از زیر آوار

کولیوند به نجات جان انسان‌ها اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم یک نفر را مبنا قرار دهیم، ما توانستیم بیش از ۷ هزار و ۲۰۰ نفر از هموطنان را از میان آوار نجات دهیم؛ آماری که نشان از تلاش شبانه‌روزی امدادگران دارد و بر اساس گزارش‌های رسمی، تعداد کل نجات‌یافتگان از زیر آوار طی مدت اخیر به بیش از ۷ هزار و ۲۰۰ نفر می‌رسد.

وی همچنین به همکاری‌های بین‌المللی صورت‌گرفته اشاره کرد و گفت: ما از کشورهای مختلف هم بیانیه‌هایی گرفتیم و هم پیگیری‌های خوبی انجام دادیم و نیز جلسات متعددی با نهادهای بین‌المللی داشته‌ایم.

کولیوند تاکید کرد: هلال‌احمر ایران خدمات خود را بدون هیچ وقفه و حذفی ادامه می‌دهد و این موفقیت‌ها حاصل تلاش داوطلبانه صدها هزار نفری است که در این مسیر الهی گام برداشته‌اند.

به گفته وی: بیشترین آمار خدمت رسانی در استان تهران ثبت شده است.

رئیس هلال‌احمر از اضافه شدن امکانات جدید خبر داد و تصریح کرد: عملیات موفق صورت گرفت و در بین خروارها آوارها کشف کردند و تجهیزات جدید اضافه شد و جایی رسیدیم که تیم‌ها می‌رفتند در مرحله خدمت رسانی بسیار مؤثر بودند.

وی در ادامه بر اهمیت آموزش تأکید کرد: از بسیاری آموزش های تصویری برای مردم کشور استفاده کردیم و نقاط ضعف را پوشش دادیم، از مردم ایران استفاده کردیم و تیم‌های مردمی تشکیل دادیم، به این پویش افراد مشهور و خیلی از مسئولین دولتی و کشوری اضافه شدند.

کدام استان‌ها بیشترین مأموریت را داشتند؟

رئیس هلال‌احمر با اشاره به تجهیزات جدید افزود: امکانات جدیدی را اضافه کردیم، مخصوصاً در تیم‌های آن ستمون (شناسایی و نجات) تیم‌های آن سطح ما ۱۷۱۱ عملیات موفق را انجام دادند. یعنی می‌رفتند از زیر خروارها آوار کشف می‌کردند که اینجا کسی زنده است؛ حالا یا با سگ‌های زنده‌یاب یا با دستگاه‌های جدیدی که اضافه کرده بودیم. و کمک بسیار بسیار ارزشمندی بود برای ما. اینها کارهای خیلی خوبی بود که انجام شد.

کولیوند با اشاره به توزیع جغرافیایی ماموریت‌ها گفت: بیشتر ماموریت‌ها در تهران، هرمزگان، اصفهان، بوشهر بوده. و بر اساس روز می‌بینید که چه روزهای بیشتری ماموریت داشتیم و چه روزهای کمتری و این هم نموداری از وضعیت که کجای کشور بیشتر مورد هدف قرار گرفته شد و پیگیری کردیم، باز هم بیشترین نجات‌یافتگان مربوط به تهران، لرستان، البرز و آذربایجان است.

وی در خصوص تماس‌های تلفنی اظهار داشت: از نظر تلفن ۱۱۱، ما ۷ میلیون تماس تلفنی داشتیم. سعی کردیم یک جوری گسترده بکنیم نیروهای امدادی‌مان را که بتوانند زیر ۱۴ دقیقه به محل حادثه برسند و ما معمولاً در روزهای عادی اگر در جاده‌ها تصادفی چیزی بشود، متوسط ۱۰ تا ۱۵ دقیقه طول می‌کشید. اما این سری نداشتیم جای بالاتر از ۴ دقیقه زیر ۴ دقیقه -ما واقعاً به محل حادثه رسیدیم.

رئیس هلال‌احمر در ادامه به تیم‌های سحر اشاره کرد: تیم‌های سحرمان می‌رفتند در محله‌های حادثه، چادر می‌زدند. تیم‌های سحر ما سفیران حمایت روحی، روانی و اجتماعی هستند و کمک می‌کردند به بازماندگان، به آسیب‌دیدگان و از نظر تاب‌آوری خیلی مؤثر بود و بسیار رضایتمندی خیلی خوبی بین مردم عزیزمان داشت.