به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی، در نشست با مدیران بانکی استان از رشد پرداخت تسهیلات و همکاری بانکها در طرحهای ملی همچون وامهای ازدواج و فرزندآوری قدردانی کرد. با این حال، وی بر لزوم تحول در نظام بانکی استان تأکید کرده و گفت: مازندران با وجود ظرفیتهای بینظیر در بخشهای کشاورزی، گردشگری، صنعت، تجارت، صادرات و نیروی انسانی، باید از عملکرد بهتری برخوردار باشد و نیازمند یک نظام بانکی چابک و آیندهنگر است.
وی با اشاره به اهمیت ویژه مازندران در اقتصاد کشور افزود: مازندران فقط یک استان نیست، بلکه سرزمین شالیزارها، باغها و مردمانی سختکوش است که در تأمین نیازهای کشور نقش حیاتی دارند. وی ادامه داد: اگر اقتصاد مازندران بهطور مؤثری حرکت کند، بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور نیز بهبود خواهد یافت.
استاندار مازندران همچنین تصریح کرد: بانکها در این استان تنها نهادهای مالی نیستند بلکه باید به عنوان شرکای راهبردی توسعه استان عمل کنند. وی تاکید کرد: بانکی موفق است که در کنار تولید قرار گیرد، به امید مردم پاسخ دهد و در ذهن آنها به عنوان گرهگشا شناخته شود.
یونسی سال ۱۴۰۵ را سال تحول در کیفیت تأمین مالی استان دانست و گفت: دیگر فقط اعلام ارقام کافی نیست. معیار موفقیت باید احیای واحدهای تولیدی، حفظ مشاغل، تشویق سرمایهگذاران و ایجاد امید در میان خانوادهها باشد.
استاندار مازندران از بانکها خواست تا در حوزههای مختلف اقتصادی نظیر کشاورزی، دام و طیور، صنایع تبدیلی، گردشگری، شیلات، صادرات و شرکتهای دانشبنیان، حمایتهای سریعتر و هدفمندتری داشته باشند. وی همچنین بر ضرورت تحول کشاورزی از حالت سنتی به مدرن و پربازده تأکید کرد و گفت: بانکها نقشی کلیدی در این تحول دارند.
وی با اشاره به لزوم تسریع در روند اجرای طرحهای اقتصادی، بهویژه در حوزه دام و طیور، اظهار داشت: صیانت از سفره فردای مردم، نیازمند توجه به تولید امروز است.
در پایان، استاندار مازندران از بانکها خواست تا زمان پاسخگویی خود را کاهش دهند و شرایط بهتری را برای مراجعهکنندگان فراهم کنند.
وی همچنین گفت: مردم، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران شایسته بهترین حمایتها هستند و امیدوار است که با همسویی ارادهها، گامهای بزرگی در جهت توسعه استان برداشته شود.
یونسی در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد: مازندران به بانکهای تماشاگر نیاز ندارد، بلکه منتظر بانکهایی است که در میدان توسعه استان حضور فعال داشته باشند. هر تسهیلاتی که به تولید برسد، تنها یک وام نیست، بلکه بستری برای ساختن آیندهای بهتر و استانی آباد است.
