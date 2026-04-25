۷۸۰۰ماموریت امدادی توسط اورژانس آذربایجان غربی در فروردین ماه انجام شد

فرزین رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: فروردین ماه سال جاری ۴۲ هزار و ۱۸۳ تماس با اورژانس استان انجام شده است که از این تعداد یک هزار و ۳۰۶ تماس منجر به ارائه مشاوره تلفنی شده است.

وی با بیان اینکه همچنین در این مدت سه هزار و ۷۹۴ تماس نیز عنوان مزاحمت تلفنی ثبت شده است، ادامه داد: همچنین ۵ هزار و ۷۲۰ تماس نیز در دسته موارد غیر اورژانسی قرار گرفته و بدون اعزام آمبولانس مدیریت شده است.

رئیس اورژانس آذربایجان غربی گفت: در بخش عملیات درمانی نیز نیروهای اورژانس استان طی این دوره ۷ هزار و ۸۷۳ ماموریت را پوشش داده‌اند.

خدمات رسانی امدادی به ۷۱۷۶ نفر توسط اورژانس در فروردین ماه

وی با بیان اینکه در جریان این ماموریت ها، در مجموع ۷ هزار و ۱۷۶ مددجو از خدمات فوریت‌های پزشکی بهره‌مند شده‌اند، گفت: دو هزار و ۳۱۵ نفر مربوط به حوادث ترافیکی و چهار هزار و ۸۶۱ نفر در حوادث غیرترافیکی دچار آسیب شده یا نیازمند خدمات درمانی بوده‌اند.

رئیس اورژانس آذربایجان غربی اضافه کرد: همچنین براساس آمار ثبت‌شده چهار هزار و ۷۵۹ نفر مصدوم نیز توسط آمبولانس‌ ها به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

رضازاده با اشاره به اینکه ۶۹۸ نفر نیز خدمات لازم را در محل حادثه دریافت کرده‌اند، گفت: در حوزه مأموریت‌های ویژه نیز ۴۲۶ ماموریت توسط تیم‌های موتورلانس و ۱۳ ماموریت توسط اتوبوس آمبولانس انجام شده است.