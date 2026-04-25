به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه رحیمی شهرباف فوق تخصص طب مادر و جنین بیمارستان یاس در رابطه با افتخارآمیزتررین اقدامات پزشکی در طول جنگ تحمیلی سوم گفت: یکی از پیچیده‌ترین و افتخارآمیزترین اقدامات پزشکی در حوزه سلامت مادر و جنین، انجام موفقیت‌آمیز عملیات «تزریق داخل رحمی فرآورده‌های خونی» به جنین است که با همکاری تنگاتنگ سازمان انتقال خون، منجر به نجات جان نوزادان در معرض خطر شده است.

رحیمی شهرباف در ادامه فرایند تزریق داخل رحمی فرآورده‌های خونی را توضیح داد: این فرآیند پزشکی زمانی ضرورت می‌یابد که جنین به دلیل ناسازگاری گروه‌های خونی با مادر، دچار کم‌خونی شدید می‌شود. اساس این مشکل به وراثت آنتی‌ژن‌های روی گلبول‌های قرمز (RBC) بازمی‌گردد؛ چنانچه جنین آنتی‌ژن‌هایی را از پدر به ارث ببرد که در بدن مادر وجود ندارد، سیستم ایمنی مادر نسبت به این آنتی‌ژن‌ها واکنش نشان داده و پادتن (آنتی‌بادی) تولید می‌کند.

مکانیسم بروز خطر برای جنین

وی اظهار داشت: در بارداری‌های دوم به بعد، این پادتن‌ها از طریق جفت وارد بدن جنین شده و با حمله به گلبول‌های قرمز، باعث تخریب آن‌ها می‌شوند. این وضعیت می‌تواند منجر به کم‌خونی حاد، نارسایی قلبی و در موارد شدیدتر، تجمع مایع در بدن جنین (هیدروپس) شود. در چنین شرایطی، تنها راه نجات جنین، تزریق مکرر خون سازگار به داخل رحم است تا جنین بتواند دوره رشد خود را تا زمان زایمان و تولد با سلامت پشت سر بگذارد.

همکاری استراتژیک با سازمان انتقال خون

وی اذعان کرد: موفقیت این درمان پیچیده، مرهون همکاری بسیار نزدیک، صمیمانه و متعهدانه سازمان انتقال خون است. تأمین خون سازگار برای این جنین‌ها، به ویژه در موارد مواجهه با گروه‌های خونی نادر، چالشی بزرگ است که این سازمان با اولویت‌بخشی به این بیماران، نقشی حیاتی در درمان ایفا کرده است.

رحیمی شهرباف متذکر شد: گزارش‌ها حاکی از آن است که در سایه این تعامل، بیش از ۹۰ درصد نوزادانی که دچار این عارضه بوده‌اند، با موفقیت نجات یافته و متولد شده‌اند. سازمان انتقال خون در کوتاه‌ترین زمان ممکن، خون‌های کمیاب و سازگار را در اختیار تیم پزشکی قرار داده است.

فوریت‌های پزشکی و نجات از مرگ حتمی

وی اضافه کرد: در یکی از موارد بالینی اخیر، جنینی با کم‌خونی بسیار شدید شناسایی شد که دچار وضعیت «آب‌آوردگی» (ادم شدید) شده بود. در حالی که میزان هموگلوبین نرمال برای جنین باید حدود ۱۳ تا ۱۴ باشد، این عدد در جنین مذکور به رقم بحرانی ۲ رسیده بود. در این شرایط اورژانسی، با هماهنگی سریع، بیمار صبح در بیمارستان بستری و تا عصر همان روز، خون نادر و سازگار توسط سازمان انتقال خون تأمین شد. با تزریق فوری این فرآورده به جنین، خطر مرگ حتمی رفع و این نوزاد به زندگی بازگردانده شد.

رحیمی شهرباف ضمن قدردانی ویژه از مدیریت و کارکنان سازمان انتقال خون، بر استمرار این همکاری‌های نجات‌بخش خاطر نشان کرد: توانسته است لبخند رضایت را بر لبان مادران بنشاند و سلامت را به نسل آینده هدیه دهد.