  1. استانها
  2. البرز
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۸

استقرار واحد سیار انتقال خون در البرز برای تأمین ذخایر حیاتی  

کرج-رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز از استقرار واحد سیار انتقال خون در ستاد مرکزی این دانشگاه خبر داد و گفت:اهدای خون، نماد والای انسانیت و عاملی حیاتی برای بازگشت امید به بیماران نیازمند است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام صیادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز روز شنبه پنجم اردیبهشت‌ماه در حاشیه بازدید از فرآیند استقرار این واحد سیار، اهدای خون را والاترین نمود انسانیت و یکی از پایه‌های اصلی نظام سلامت دانست و اظهار کرد: هر واحد خون اهداشده می‌تواند جان یک انسان را نجات دهد، عملی ساده اما تأثیرگذار که امید را به بیماران بازمی‌گرداند.

صیادی با اشاره به اهمیت استمرار در اهدای خون گفت: هیچ اقدام انسانی زیباتر از این نیست که در لحظات بحرانی زندگی با یک تصمیم داوطلبانه زندگی بیمار نیازمند را نجات دهیم. اهدای خون نه‌تنها یک وظیفه اجتماعی، بلکه تجربه‌ای آرام‌بخش و اثرگذار بر سلامت روحی اهداکننده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز با دعوت از مردم و کادر درمان برای پیوستن به پویش اهدای خون افزود: احساس رضایتی که پس از اهدای خون در فرد شکل می‌گیرد، غیرقابل توصیف است و این مشارکت انسانی باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود.

وی همچنین بر ضرورت تداوم فعالیت واحدهای سیار انتقال خون در مناطق مختلف استان تأکید کرد و گفت: با اجرای برنامه‌های تشویقی و اطلاع‌رسانی هدفمند می‌توان مشارکت کارکنان و شهروندان را در این امر خیر افزایش داد تا البرز همواره از ذخایر خونی پایدار، سالم و مطمئن در تمامی گروه‌های خونی برخوردار باشد.

صیادی در پایان یادآور شد: این اقدام مشترک میان دانشگاه علوم پزشکی و سازمان انتقال خون، از نیازهای حیاتی حوزه سلامت است و نقش مهمی در نجات جان بیماران اورژانسی و بیماران خاص ایفا می‌کند.

کد مطلب 6810815

