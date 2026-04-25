پیشرفت خدمات درمانی در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، علی سروش ظهر شنبه در نشست هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به روند بهبود عملکرد این مجموعه اظهار کرد: با برنامهریزیهای انجامشده، وضعیت پرداخت مطالبات پرسنلی به سطح قابل قبولی در میان دانشگاههای کشور رسیده است.
وی افزود: تدوین برنامه راهبردی جدید با مشارکت بخشهای مختلف، مسیر حرکت دانشگاه را به سمت ارتقای خدمات و پاسخگویی بهتر به نیازهای مردم مشخص کرده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به تقویت ناوگان اورژانس تصریح کرد: با اضافه شدن آمبولانسهای جدید، اکنون بیش از ۱۰۰ پایگاه اورژانس شهری و جادهای با حضور نیروهای متخصص در حال ارائه خدمات هستند.
سروش یکی از رویکردهای مهم دانشگاه را تمرکززدایی عنوان کرد و گفت: امروز امکان انجام جراحیهای تخصصی در شهرستانهای دوردست فراهم شده و این اقدام نقش مهمی در تحقق عدالت در سلامت دارد.
وی با تأکید بر اهمیت حمایت از بیماران خاص ادامه داد: ارائه خدمات به این بیماران از اولویتهای اصلی است و تلاش شده نظارت بر کیفیت خدمات نیز تقویت شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با قدردانی از ایثار کادر درمان در شرایط بحرانی خاطرنشان کرد: کارکنان حوزه سلامت در تمامی مقاطع حساس، از جمله بحرانهای اخیر، با تعهد کامل به خدمترسانی ادامه دادهاند.
وی در پایان با اشاره به جایگاه منطقهای این دانشگاه گفت: علوم پزشکی کرمانشاه به عنوان یکی از مراکز مهم غرب کشور، با رویکرد همکاری و همافزایی به دنبال ارتقای شاخصهای سلامت در سطح منطقه است.
