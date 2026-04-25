به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ در گزارشی اعلام کرد که ایران با وجود محاصره آمریکا همچنان به بارگیری میلیون‌ها بشکه نفت خود در ابرنفتکش‌ ها ادامه می‌ دهد. تصاویر ماهواره سنتینل ۱ اتحادیه اروپا، یک نفتکش بسیار بزرگ را نشان می‌ دهد که قادر به حمل حدود ۲ میلیون بشکه نفت بوده و در اسکله جزیره خارگ پهلو گرفته است.

بلومبرگ اضافه گرد: نفت خام بارگیری شده احتمالا نفتکش‌ هایی را که ایران در منطقه در اختیار دارد، پر می‌ کند. تصویر مخابره شده (از ماهواره مذکور) کشتی هایی را نشان می‌د هد که در شرق جزیره لنگر انداخته‌اند. در حالی که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تلاش می‌ کند درآمد نفتی را کاهش دهد، ناظران بازار به دنبال شواهدی در مورد مدت زمان توانایی تهران در حفظ تولید نفت خود هستند. بیشتر نفتکش‌ هایی که بشکه‌ های نفت ایران را حمل می‌ کنند، معمولاً با سیگنال‌ های موقعیت‌ یابی خودکار غیرفعال حرکت می‌ کنند. آنها معمولا تا زمانی که کاملا وارد تنگه مالاکا، حدود ۱۳ روز فاصله حرکت دریایی از جزیره خارک نشوند، دوباره سیگنال‌ها را فعال نمی‌کنند. نفتکش‌ هایی که به دنبال عبور از محاصره آمریکا هستند، احتمالا تاکتیک مشابهی را در پیش می گیرند، بنابراین ممکن است یک هفته یا بیشتر طول بکشد تا هر کشتی‌ که موفق به عبور از نیروی دریایی آمریکا شده باشد، روی صفحه‌ های ردیابی ظاهر شود.