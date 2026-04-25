خبرنگار آمریکایی: جنگنده اف-۵ ایران بزرگترین ارتش جهان را بمباران کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اتان لوینز خبرنگار مستقل آمریکایی در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: ان‌ بی‌ سی تأیید کرد که یک پایگاه آمریکایی با یک جت اف-۵ ایرانی مورد حمله قرار گرفته است. اف- ۵ در سال ۱۹۵۹ ساخته شده بود. ۶۷ سال پیش.

این خبرنگار مستقل آمریکایی اضافه کرد: این جت به‌تازگی بزرگ ترین ارتش جهان را بمباران کرده است.

«ان بی سی نیوز» ساعاتی پیش در گزارشی فاش کرد که ایران خسارات گسترده‌تری به پایگاه‌ های نظامی آمریکا نسبت به آنچه که علناً اعلام شده، وارد کرده است.

بر اساس اعلام این رسانه، پایگاه‌ ها و تجهیزات آمریکا در سراسر غرب آسیا از سوی ایران در طول تجاوز تحمیلی آمریکایی- صهیونیستی علیه تهران، مورد حمله قرار گرفتند؛ از جمله توسط یک جنگنده اف-۵ ایرانی که تعمیرات آن می‌ تواند میلیاردها دلار برای واشنگتن هزینه داشته باشد.

«ان بی سی نیوز» اضافه کرد که این حملات با وجود پدافند هوایی آمریکا توسط ایران رخ داده است.

به گفته سه مقام آمریکایی، دو دستیار کنگره و یک فرد دیگر آشنا با خسارات ها، پایگاه‌ های نظامی آمریکا و سایر تجهیزات در منطقه خلیج فارس در اثر حملات ایران متحمل خسارات گسترده‌ ای شده‌اند که بسیار بدتر از آن چیزی است که علناً اذعان شده و انتظار می‌ رود میلیاردها دلار توسط واشنگتن برای تعمیر آن ها هزینه شود.