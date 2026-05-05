  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۱۱

بلومبرگ: نفتکش ایران از محاصره آمریکا عبور کرد

بلومبرگ: نفتکش ایران از محاصره آمریکا عبور کرد

بلومبرگ با استناد به داده‌ های «تانکر ترکرز» اعلام کرد که یک نفتکش ایران احتمالا از محاصره آمریکا با موفقیت عبور کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ امروز سه شنبه با استناد به داده‌ های «تانکر ترکرز» اعلام کرد که یک نفتکش ایرانی احتمالا موفق به شکستن محاصره دریایی آمریکا شده است.

بر اساس اعلام این رسانه، طبق گزارش «تانکر ترکرز» (شرکتی که از تصاویر ماهواره‌ ای برای رصد حرکت کشتی‌ ها استفاده می‌ کند)، یک نفتکش ایرانی ممکن است از محاصره دریایی این کشور در خلیج فارس توسط آمریکا عبور کرده باشد.

بلومبرگ افزود: نفتکش بسیار بزرگ ایرانی با نام «هیوج» که با پرچم ایران حرکت می‌ کرد، روز یکشنبه اعلام کرد که در سواحل بالی است و ماه‌ ها در سیستم‌ های ردیابی کشتی دیجیتال قرار نداشته است. سمیر مدنی، یکی از بنیانگذاران «تانکر ترکرز» در این خصوص گفت که تصاویر ماهواره‌ ای نشان می‌ دهد که این کشتی تنها چند ساعت قبل از شروع محاصره دریایی آمریکا در ۱۳ آوریل، هنوز در یک بندر ایرانی بوده است.

کد مطلب 6821205

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها