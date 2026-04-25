هشدار بلومبرگ درباره شوک نفتی تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ در گزارشی اعلام کرد: شوک نفتی تنگه هرمز هنوز نتوانسته تقاضا را کاهش دهد، زیرا جهان ثروتمند از ذخایر خود برداشت کرده و برای تأمین عرضه کافی، هزینه بیشتری را (برای نفت) پرداخت می کند.

بر اساس اعلام این رسانه، معامله‌ گران نفت اکنون زنگ خطر تنش های قیمتی را به صدار درآورده اند.

در هفته های اخیر، جمهوری اسلامی ایران همچنان کنترل دسترسی به تنگه هرمز را در اختیار دارد و به نظر می‌ رسد که این کنترل را افزایش داده است.

بر اساس گزارش اخیر فایننشال تایمز و به نقل از مؤسسه ردیابی محموله «ورتکسا»، تا روز سه‌ شنبه پیش حدود ۳۴ نفتکش مرتبط با ایران از محاصره ادعایی آمریکا عبور کرده‌اند.