به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پور علی در جریان بازدید از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با تأکید بر استمرار تعاملات سازنده و برنامهریزی مشترک برای پیشبرد سیاستهای فرهنگی استان، بر نقش پررنگ هنرمندان در عرصههای مختلف اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد و اظهار داشت: هنرمندان کشورمان همواره با درک صحیح از وضعیت کشور، با خلق آثار هنری تأثیرات بسزایی ایجاد کردهاند که نمونههای فراوان آن را در جنگ اخیر بهخوبی میتوان دید و همگان دیدند که بسیاری از هنرمندان با تمام وجود در کنار کشور و نظام اسلامی ماندند.
وی ضمن تقدیر از هنرمندان و فرهنگ وران استان، از آنها دعوت کرد که همچون ایام گذشته با آفرینش آثار هنری، در روشنگری افکار عمومی جامعه و حمایت از نیروهای مسلح در دفاع از کیان اسلامی کوشا باشند.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، دو برنامه مهم در حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی را برگزاری منظم جلسات شورای فرهنگ عمومی و شورای اطلاعرسانی ذکر کرد و گفت دستور کارهای جلسات میبایست در راستای تقویت سرمایه اجتماعی، انسجام ملی و افزایش مشارکتهای اقشار مختلف تهیه و مصوبات آن اجرایی شود.
پور علی ضمن اشاره به تولید محتوای ارزشمند و اثرگذار توسط اهالی رسانه در جریان جنگ رمضان، گفت: استاندار لرستان با فضای رسانه کاملاً آشناست و خود اهل فرهنگ و رسانه است و بر حمایت از این قشر تأکید دارند.
نظر شما