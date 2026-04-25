به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در حاشیه نشست با اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار دورود، اظهار داشت: شهر دورود بهعنوان سومین شهر استان و دارابودن جاذبههای ویژه گردشگری، نیازمند همفکری و تعامل تنگاتنگ میان مجموعه شورای شهر و شهرداری است.
وی افزود: در این جلسه بر قانونمند بودن اقدامات و رعایت دقیق ضوابط و مقررات تأکید شد. با عنایت به دستور استاندار، هرگونه اقدامی که مغایر با قانون باشد، برابر ضوابط با آن برخورد خواهد شد.
معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به مصوبات این نشست، تصریح کرد: بازنگری ضوابط طرح تفصیلی و ارائه طرح برای بازتنظیم ضوابط ارتفاعی از جمله مواردی بود که موردتأکید قرار گرفت.
مجیدی، گفت: باتوجهبه پتانسیل شهر دورود در زمینه بلندمرتبهسازی، مقرر شد شهرداری با بهرهگیری از تجارب موفق شهر خرمآباد، نسبت به اخذ مشاور برای بازتنظیم ضوابط ارتفاعی اقدام کند.
وی به ظرفیتهای گردشگری شهر دورود هم اشاره کرد و گفت: مقرر شد بستههای تشویقی برای سرمایهگذاران حوزه گردشگری توسط شورای اسلامی شهر دورود تهیه و ارائه شود، این بستهها پس از تصویب نهایی در کمیته تطبیق، زمینه سرمایهگذاری مؤثر در بخش گردشگری شهر دورود را فراهم خواهد آورد.
